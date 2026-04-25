Gli Stati Uniti reintroducono la fucilazione come esecuzione della pena di morte: già tre casi nel 2025

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una riforma della pena di morte federale, che era stata reintrodotta da Trump nel 2025. Saranno aumentati il numero di metodi con cui potranno essere uccisi i detenuti condannati alla pena capitale. Tra questi, sarà reintrodotta anche la fucilazione. In alcuni stati questo metodo non è mai stato abbandonato: gli ultimi casi sono del 2025.

Torna la fucilazione negli Stati Uniti

Saranno tre i nuovi metodi che l’amministrazione Trump permetterà di utilizzare per uccidere i detenuti condannati a morte. Oltre alla fucilazione, saranno ammesse anche l’asfissia da azoto e la sedia elettrica.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che questo dovrebbe dissuadere da commettere i crimini più violenti. Nessuno studio ha però mai verificato una correlazione tra la frequenza di un reato e la gravità della pena associata al reato stesso.

ANSA

Prima di questa riforma, a livello federale, l’unico metodo ammesso per le esecuzioni negli Stati Uniti era l’iniezione letale. Spesso però la procedura si è dimostrata inutilmente crudele e dolorosa ed è oggetto di forti critiche.

La pena di morte a livello federale

Gli Stati Uniti non eseguono una pena di morte a livello federale dal 2021. Il presidente Joe Biden aveva infatti bloccato tutte le esecuzioni, applicando quindi una moratoria.

Questo non vuol dire che non siano state eseguite condanne a morte negli Stati uniti negli ultimi cinque anni. Nel Paese, infatti, coesistono di fatto 51 sistemi giudiziari.

Le corti federali, quindi nazionali, si occupano solo di alcuni reati, come quelli più gravi o quelli che attraversano i confini statali. Il resto è lasciato agli Stati, che hanno ognuno il proprio sistema di leggi.

Le fucilazioni in South Carolina

Diversi Stati hanno quindi continuato a uccidere i propri detenuti anche dopo che Biden ha bloccato le esecuzioni da parte delle corti federali.

In tutto gli Stati il cui ordinamento prevede la pena di morte sono 27, più della metà. I metodi utilizzati sono i più svariati, dall’iniezione letale fino alla camera a gas. La fucilazione è prevista in cinque Stati.

Di questi, però, soltanto il South Carolina l’ha utilizzata in tempi recenti. Le esecuzioni tramite fucilazione sono riprese nel 2025, dopo l’elezione di Trump alla presidenza. Da allora ben tre detenuti sono stati uccisi in questo modo, uno a febbraio e due a novembre 2025.