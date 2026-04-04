Gli Uffizi di Firenze sotto attacco hacker, password e sicurezza compromessi: le opere spostate nel caveau

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Il più grande polo museale italiano è stato vittima di un poderoso attacco hacker. Un raid avrebbe infranto le difese cibernetiche degli Uffizi di Firenze, sottraendo password, archivi digitali e dati sensibili. I ladri avrebbero chiesto un riscatto di 300.000 euro per non divulgare i dati sul dark web. Il museo nega che gli hacker siano riusciti a entrare in possesso dei piani di sicurezza, ma le opere più importanti sono state riposte nei caveaux.

Attacco hacker agli Uffizi di Firenze

È stato il Corriere della Sera a diffondere la notizia dell’attacco hacker contro gli Uffizi di Firenze, partito a febbraio e seguito a un primo attacco della scorsa estate.

I cyber criminali sono riusciti a violare la rete informatica del polo museale toscano, che comprende le Gallerie, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

ANSA

Tramite un software di gestione di immagini accessibile dal sito istituzionale, gli hacker sono riusciti a introdursi nel server che racchiude le banche dati del museo.

Il Corriere parla di un furto di password, mappe di sicurezza e posizioni di telecamere e sensori di sorveglianza, seppur la direzione smentisce.

Chiesto un riscatto da 300.000 euro

Al direttore del polo museale Simone Verde sarebbe giunta una richiesta di riscatto: 300.000 mila per evitare la diffusione nel darkweb dei dati sottratti.

La Polizia postale, in raccordo con l’Agenzia per la Cybersicurezza sta indagando sull’accaduto e la Procura ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per i reati di tentata estorsione e accesso abusivo ai sistemi informatici.

L’inchiesta del Corriere è stata definita dalla direzione del museo piena di “imprecisioni, errori ed informazioni infondate”.

In una nota pubblica, il polo fiorentino assicura che “non è stato compiuto nessun danno né effettuato alcun furto”.

“Non sono state rubate password. – si precisa – Nessuna, in assoluto, perché i sistemi di sicurezza sono a circuito chiuso interno e non aperti all’esterno”.

Opere nel caveau e porte murate

Il quotidiano racconta del trasferimento nel caveau della Banca d’Italia dei gioielli più preziosi della collezione del Tesoro dei Granduchi.

Si segnala, inoltre, la muratura repentina con calce e mattoni di numerose porte e uscita di sicurezza.

“Per quanto riguarda il tesoro mediceo, – risponde il museo – esso è chiuso perché si è affidato il cantiere di rifacimento di tutto il museo la cui gara è stata lanciata a settembre; dunque i pezzi andavano sgombrati comunque in vista dell’inizio del lavori”.

Mentre le porte murate sono “presidi richiesti dal piano antincendio. […] Altre sono state effettivamente aggiunte per evitare la permeabilità eccessiva degli spazi di edifici storici, vale la pena ricordarlo, risalenti al 1500”.

Il ministro Giuli chiede la verità

Pare che l’articolo del Corriere della Sera (sulla cui veridicità permangono dei dubbi, almeno attenendosi a quanto risposto dal museo) abbia preoccuato Alessandro Giuli.

Si dice che il ministro della Cultura abbia chiesto al direttore degli Uffizi Simone Verde una informativa urgente e dettagliata sull’attacco hacker e le contromisure prese.

La richiesta è stata estesa anche alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, cui spetta la delega alla sicurezza dei musei.