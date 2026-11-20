Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Corrado Augias non è morto improvvisamente, ha lasciato tutto pronto. È stato preciso ed elegante, fino all’ultimo, tanto al lavoro quanto con gli affetti. Prima le istruzioni per l’ultima puntata de La Torre di Babele, poi un giro di telefonate per salutare gli amici, per congedarsi dalla famiglia. “Non mi fa paura la morte, mi fa paura morire. Voglio scegliere io quando e come andarmene”, diceva.

La puntata-addio

Corrado Augias è morto a 91 anni il 19 novembre, ma andrà comunque in onda l’ultima puntata de La Torre di Babele da lui preparata. Ha lavorato fino agli ultimi giorni e di fatto sarà un addio postumo al pubblico.

A darne la notizia è stato il direttore di rete Andrea Salerno, che rivela di aver preparato la puntata insieme allo stesso Augias, dalla scaletta al montaggio. L’unico dettaglio non ancora deciso è il titolo della puntata, che potrebbe essere “Ciao Corrado“.

Salerno spiega che hanno preparato una puntata che Augias avrebbe voluto vedere in televisione. “In questo la sua lucidità intellettuale è ineguagliabile e questo è ciò che faremo lunedì“, ha dichiarato.

Il messaggio di Salerno

Salerno ha salutato Augias anche con un post sui suoi canali social, dove ringrazia per tutto quello che il giornalista, scrittore e divulgatore ha dato e insegnato loro. “Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme”, scrive.

E a corredo del post c’è un video che si intitola “Ciao Corrado” in cui Augias riflette sul passato e sul futuro, che fanno paura ma che potrebbero essere meno bui di quanto oggi ci aspettiamo.

Si tratta di una considerazione personale, uno sguardo al XXI secolo, a come si è aperto nel buio, finendo in qualcosa di estremamente positivo, uno Stato sociale.

I saluti ad amici, moglie e figlia prima della morte

Augias aveva anche già preparato l’addio per i suoi amici e familiari. Mercoledì si era congedato dalla moglie Daniela Pasti, dalla figlia Natalia, con cui ha scritto un libro su Machiavelli, ma anche dal cognato Pietro Sauber e dagli amati nipoti David, Michael e Marco.

Una serie di telefonate per dire loro grazie per quello che avevano fatto per lui, come ha raccontato Aldo Cazzullo, che ha ricevuto una di queste telefonate.

Augias aveva parlato più volte del rapporto con la morte, e di come fosse spaventato non tanto dalla morte in sé, ma dalla paura di morire senza poter scegliere quando e come.