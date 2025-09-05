Gli ultimi giorni di Giorgio Armani tra la festa già pronta, il crollo improvviso e il suo messaggio d'addio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgio Armani è morto, ma lascia dietro di sé tanto amore e anche delle ultime parole, messaggio che suona come d’addio in seguito a un malore improvviso allo stomaco. Nulla faceva presagire il peggio: era già pronta la festa per i cinquant’anni della sua moda.

La festa già pronta

L’addio di Giorgio Armani ha lasciato tutti sorpresi. Non era tanto una questione di età, ma della forza che continuava a mostrare. L’imprenditore e stilista infatti stava lavorando e sembrava in ripresa dopo l’infezione polmonare che a giugno l’aveva costretto a un ricovero e a una convalescenza a casa.

Pochi giorni prima della sua morte, infatti, aveva visionato il look della sfilata prevista per i festeggiamenti dell’anniversario dei cinquant’anni di moda.

Era tutto pronto, anche la festa prevista per il 28 settembre nel cortile d’onore di palazzo Brera, dietro la propria abitazione. Neanche una decina di giorni fa invece aveva acquistato la Capannina, dove aveva conosciuto Sergio Galeotti. C’è chi scrive che questa acquisizione, alla luce della sua morte, ha un gusto dolce e suona proprio come la scritta “Fine” in un romanzo.

Il crollo

L’estate della famiglia Armani era trascorsa tranquilla. L’unico momento di paura proprio a giugno, quando lo stilista fu ricoverato per un’infezione polmonare. Accadde poco prima del 91º compleanno. Ne seguì una convalescenza a casa che lo costrinse a saltare una sfilata.

Era già accaduto l’anno precedente, quando aveva avuto dei problemi, poi risolti nel giro di pochi giorni. Lo stilista era riuscito persino a presenziare alle sfilate, cosa non accaduta nell’ultima occasione. Aveva però voluto rassicurare tutti dicendo che stava bene.

Appunto, un’estate tranquilla dopo la convalescenza, passata nella sua villa di Pantelleria. Nell’ultimo periodo aveva avuto qualche malessere allo stomaco, ma nulla che facesse presagire il peggio.

Il messaggio d’addio

I dolori, gli acciacchi e i malori dell’età non lo avevano però preoccupato. Dopo quello che veniva descritto come un “malessere improvviso allo stomaco” sembra che Giorgio Armani sia tornato a mangiare e a trascorrere il tempo normalmente.

Poi la notizia, ieri verso le 15:00, che segue ad alcune ultime parole lasciate sui social. Quasi come se lo sapesse, come se avesse voluto mandare un messaggio d’addio a tutti coloro che lo hanno amato, compresa la sua città.

Sui social aveva scritto: “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”.