Gli ultimi momenti di Pompei raccontati da Plinio Il Giovane ricostruiti con l'AI: il video straordinario
La storia di Pompei rivive grazie all'IA: ricostruiti gli ultimi attimi di vita sotto l'eruzione del Vesuvio
I racconti di Plinio il Giovane datati 79 d.C. sono stati trasposti con l’intelligenza artificiale in un una ricostruzione digitale del passato che incontra il futuro. Per la prima volta il Parco archeologico di Pompei ha utilizzato strumenti di IA per proporre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, una ricostruzione digitale basata sulle indagini condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Il tutto basato sulle descrizioni di Plinio il Giovane, testimone oculare, che in una lettera riferisce come le persone in fuga dal vulcano cercassero di difendersi dall’eruzione con oggetti o cuscini legati alla testa. “Si tratta del rinvenimento di due uomini che cercavano di scappare dalla città sotto l’eruzione del Vesuvio. Uno dei due cercava di coprirsi la testa con un mortaio o un vaso di terracotta”, ha riferito il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.