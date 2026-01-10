Gli Usa presentano la nuova piramide alimentare, il commento di Berrino: "La cosa principale è sbagliata"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La nuova piramide alimentare

Con la pubblicazione delle nuove linee guida federali, l’amministrazione guidata da Donald Trump segna una netta discontinuità rispetto ai decenni precedenti, realizzando di fatto una nuova piramide alimentare consigliata agli americani.

A promuovere il nuovo modello è il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., figura centrale dell’agenda “Make America Healthy Again”, affiancato dalla segretaria all’Agricoltura Brooke Rollins.

Le novità di Trump e Kennedy Jr.

Il principio cardine del nuovo impianto nutrizionale è la centralità delle proteine: carne rossa, latticini interi, burro e grassi animali vengono collocati nella parte alta delle raccomandazioni quotidiane.

Parallelamente, le linee guida invitano a ridurre drasticamente zuccheri aggiunti e alimenti ultraprocessati, indicati come responsabili dell’elevata incidenza di obesità e malattie croniche negli Stati Uniti.

Restano formalmente presenti indicazioni su frutta, verdura e cereali integrali, ma il messaggio complessivo viene ribaltato: non più una dieta prevalentemente vegetale con proteine come complemento, bensì un’alimentazione in cui il cibo proteico è previsto a ogni pasto.

Cambia anche l’approccio all’alcol: spariscono i limiti giornalieri chiari e gli avvertimenti espliciti sul rischio oncologico, lasciando spazio a una visione più permissiva legata alla socialità.

I dubbi di Franco Berrino

Su questa nuova architettura si concentra la critica dell’epidemiologo Franco Berrino, già direttore del Dipartimento di medicina preventiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il primo nodo, secondo Berrino, non è solo scientifico ma comunicativo: la piramide “dice una cosa e ne disegna un’altra”.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’esperto sottolinea come nel testo ufficiale si inviti a consumare cereali integrali anche più volte al giorno, ma nella rappresentazione grafica questi alimenti finiscono in una posizione elevata, storicamente riservata ai cibi da limitare. Un’incoerenza che, prima ancora delle scelte nutrizionali, rischia di disorientare cittadini e operatori sanitari.

Il nodo delle proteine

La critica più dura riguarda però la quantità di proteine suggerita. Le nuove linee guida parlano di un apporto compreso tra 1,2 e 1,6 grammi per chilo di peso corporeo, valori che per Berrino risultano sproporzionati.

“È enorme. Di fatto è il doppio del fabbisogno” sottolinea il professore. “Nel nostro studio EPIC dimostriamo chiaramente che più proteine si mangiano, più si ingrassa. Chi mangia più del 16% delle calorie sotto forma di proteine ingrassa. Chi scende sotto no. Chi arriva al 40-50% dimagrisce solo perché si intossica. Hanno sbagliato la cosa principale”.

Gli aspetti positivi

Berrino riconosce un merito importante alle nuove linee guida: la condanna netta degli alimenti ultraprocessati, degli zuccheri aggiunti e delle farine raffinate. Un punto di forza che allinea il documento americano alle evidenze scientifiche più solide.

Tuttavia, anche qui emerge una contraddizione strutturale. Negli Stati Uniti oltre il 60% del cibo disponibile è ultraprocessato: invitare a evitarlo senza intervenire sul sistema alimentare, osserva l’epidemiologo, rischia di essere una raccomandazione teorica, difficilmente applicabile nella vita quotidiana di milioni di persone.

Particolarmente controversa è poi la riabilitazione dei latticini interi fino a tre volte al giorno. Berrino mette in discussione le basi scientifiche di questa scelta: “Walter Willett dice chiaramente: uno al giorno è più che sufficiente, non c’è nessuna ragione di mangiarne così tanti. Ed è la massima autorità scientifica americana in nutrizione”.

Anche sul fronte dei grassi il messaggio appare ambiguo: da un lato si promuovono olio extravergine, pesce e frutta secca, dall’altro si normalizza l’uso di burro e grassi animali, pur mantenendo un tetto teorico del 10% di grassi saturi. Un limite che, secondo Berrino, è difficilmente traducibile in comportamenti concreti.