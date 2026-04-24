Gli Usa vogliono espellere la Spagna dalla Nato, ma il Trattato non lo prevede: cosa dice il diritto

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In una mail riservata i funzionari del Pentagono avrebbero ipotizzato l’espulsione della Spagna dalla Nato. Lo ha rivelato Reuters, ma la notizia ha stupito la comunità diplomatica di Bruxelles, dove ha sede il quartier generale dell’Alleanza Atlantica. Nel Trattato che regola l’organizzazione non c’è alcuna base giuridica per un’operazione simile.

Gli Usa possono espellere la Spagna dalla Nato?

L’ipotesi che la Spagna possa essere espulsa dalla Nato è in realtà poco probabile.

In nessuno dei 14 articoli del Trattato istitutivo della Nato, redatto nel 1949, viene prevista la possibilità che uno Stato membro possa essere “sospeso”.

Sarebbe piuttosto possibile un’espulsione “di fatto” dalla Nato, pur non essendo disciplinata da alcuna norma, che si potrebbe verificare quando uno Stato membro andasse a violare i principi stessi dell’Alleanza.

ANSA

In un caso di questo tipo, gli alleati potrebbero per far venire meno il supporto al Paese che non ha rispettato il diritto della Nato.

A ogni modo, nessuno Stato da solo ha il potere di prendere una decisione così importante, ed è improbabile che un’opzione del genere trovi il supporto degli altri membri.

Cosa dice il Trattato della Nato

Nel Trattato della Nato, l’unica ipotesi prevista è quella della recessione volontaria, disciplinata dall’articolo 13.

“Trascorsi vent’anni dall’entrata in vigore del Trattato – si legge – una parte può cessare di esserne membro un anno dopo che la sua notifica di denuncia sia stata depositata presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia”.

Un Paese può quindi decidere di uscire dalla Nato di sua spontanea volontà, anche se di fatto non è mai successo.

L’unico caso che più si è avvicinato a un’uscita si è verificato nel 1966, quando la Francia di Charles de Gaulle abbandonò la struttura di comando militare della Nato, ma rimase comunque nell’organo politico, il Consiglio Nord Atlantico.

Sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, nel 2009, la Francia rientrò nel comando militare.

Altro episodio simile riguarda la Grecia che nel 1974, dopo la crisi con Cipro, uscì dal comando per poi farvi rientro sei anni dopo.

Cosa dice il diritto internazionale

Anche il diritto internazionale non prevede l’ipotesi ventilata dagli Usa. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), per esempio, all’articolo 60, comma 2, sottolinea che “una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l’applicazione”.

Tutti i Paesi che compongono la Nato dovrebbero quindi essere d’accordo sull’espulsione della Spagna. Nella Convenzione di Vienna si legge anche che “una parte particolarmente danneggiata dalla violazione” può “invocare detta violazione come motivo di sospensione dell’applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione” e che “qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione” può “invocare la violazione come motivo per sospendere l’applicazione dei trattati completamente o parzialmente per quanto la riguarda”.

Per violazione sostanziale si intende “un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione” oppure “la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto o dello scopo del trattato”.

L’articolo 60 non prevede quindi casi simili a quello della Spagna e degli Usa perché, di fatto, Madrid non ha violato alcun diritto della Nato.