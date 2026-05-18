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Global Sumud Flotilla, Israele abborda le navi dirette a Gaza: il momento del blitz al largo di Cipro

Il post su X del ministero degli Esteri dello Stato ebraico: “Non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”

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Virgilio Notizie

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Soldati dell’esercito di Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Il blitz è avvenuto al largo delle coste di Cipro. Poco prima dell’attacco, il ministero degli Esteri dello Stato ebraico aveva definito la missione “una provocazione”. “ Israele – si legge nel messaggio postato su X – non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”.

Enel

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