Global Sumud Flotilla, Israele abborda le navi dirette a Gaza: il momento del blitz al largo di Cipro
Il post su X del ministero degli Esteri dello Stato ebraico: “Non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”
Soldati dell’esercito di Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Il blitz è avvenuto al largo delle coste di Cipro. Poco prima dell’attacco, il ministero degli Esteri dello Stato ebraico aveva definito la missione “una provocazione”. “ Israele – si legge nel messaggio postato su X – non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”.