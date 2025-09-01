Global Sumud Flotilla rientra a Barcellona per maltempo, Israele ha un piano per fermarla: "Come terroristi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La più grande missione navale umanitaria organizzata per rompere il blocco di Gaza, la Global Sumud Flotilla, è stata costretta a rientrare a Barcellona a causa del maltempo poche ore dopo la partenza. La missione punta a consegnare aiuti alla popolazione palestinese e a denunciare l’assedio imposto da Israele. Ma da Gerusalemme è già arrivata la risposta: Ben-Gvir ha annunciato un piano per trattare gli attivisti come “terroristi”, “.

La missione della Global Sumud Flotilla per Gaza

Nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, una ventina di imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla hanno lasciato il porto di Barcellona tra gli applausi di migliaia di persone, sventolando bandiere palestinesi e caricando a bordo tonnellate di aiuti umanitari. A causa del maltempo però, le imbarcazioni hanno oggi fatto nel porto catalano, pronte a ripartire alla fine della tempesta.

Alla missione, che ha come obiettivo “rompere il blocco illegale imposto da Israele”, partecipano centinaia di attivisti provenienti da 44 Paesi. Tra loro figure di rilievo come Greta Thunberg, l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, gli attori Liam Cunningham ed Eduard Fernández, oltre ad europarlamentari e delegazioni politiche.

ANSA Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla partite da Barcellona

Altre imbarcazioni dovrebbero salpare da Tunisi, Grecia e Sicilia il 4 settembre, per formare una flotta complessiva di circa cinquanta barche con 500 attivisti a bordo. La missione prende il nome dalla parola araba “sumud”, che significa resilienza e resistenza.

Il piano di Israele

Israele ha però già annunciato contromisure drastiche per tenere alla larga da Gaza le imbarcazioni della missione umanitaria.

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano che prevede la classificazione degli attivisti come “terroristi”, il sequestro delle imbarcazioni e la detenzione prolungata nelle carceri di Ketziot e Damon, strutture riservate ai prigionieri di sicurezza.

Ai fermati verrebbero negati privilegi come televisione, radio o alimenti speciali. Alla riunione di governo hanno partecipato anche il premier Benjamin Netanyahu e i ministri della Difesa e degli Esteri, per coordinare la risposta.

La replica degli attivisti

Non si è fatta attendere la replica della Global Sumud Flotilla: “Noi non ci fermiamo, andremo avanti. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità”, ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione.

“Mi auguro, nel caso in cui Israele metta in pratica arresti con il carcere duro, che il nostro governo intervenga: siamo cittadini italiani e navighiamo in acque internazionali, quindi Israele non ha alcun diritto di arrestarci e sequestrare le nostre navi”.

Secondo gli organizzatori, la missione è pacifica e umanitaria: portare cibo e acqua a una popolazione stremata dalla fame e dall’invasione israeliana non può essere considerato un sostegno al terrorismo.