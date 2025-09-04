Global Sumud Flotilla, slitta la partenza delle barche italiane: chi sono i parlamentari a bordo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Con un gesto di rottura verso la linea tenuta dal governo italiano, quattro parlamentari delle opposizioni hanno deciso di salire a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza per rompere il blocco navale israeliano e consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese allo stremo. Si tratta di Benedetta Scuderi, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Marco Croatti. intanto è stato deciso di far slitta dal 4 al 7 settembre la partenza delle barche italiane della spedizione internazionale.

Slitta la partenza delle barche italiane

La decisione di partire il 7 settembre è stata annunciata da Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza.

La nuova data, infatti, serve a riallineare i tempi delle imbarcazioni che puntano a ricongiungersi in mare per fare rotta verso la Striscia, dove l’obiettivo della missione è consegnare gli aiuti umanitari raccolti ai palestinesi.

IPA

Imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

“Essendo le barche spagnole in ritardo abbiano bisogno di ritardare per riunirci e poi navigare insieme“, ha spiegato Maria Elena Delia, facendo riferimento alle imbarcazioni che nei giorni scorsi sono dovute rientrare in porto a Barcellona, prima di ripartire, a causa del maltempo.

Chi sono i parlamentari italiani a bordo

A imbarcarsi con la spedizione italiana sono le eurodeputate Benedetta Scuderi (Avs) e Annalisa Corrado (Pd), il deputato Arturo Scotto (Pd) e il senatore Marco Croatti (M5s).

Questi parlamentari, ha sottolineato Delia, “hanno deciso di essere con noi, quindi di mettere anche i loro corpi a bordo delle nostre barche. Potete immaginarvi quanto per noi questo possa essere importante”.

Presenze, quelle dei parlamentari italiani, accolte con gioia dalla delegazione del Global Movement to Gaza che, dopo le minacce di Israele (che ha detto di avere intenzione di trattare gli attivisti come terroristi), chiede protezione al governo italiano.

Le richieste al governo italiano e la risposta di Meloni

A livello politico la segretaria del Pd Elly Schlein ha detto che “la Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno” perché “fa quello che dovrebbero fare e non fanno il governo italiano e quelli europei”.

La Schlein ha inoltre scritto alla premier Giorgia Meloni per informarla che tra gli attivisti “saliranno a bordo anche il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado del Partito democratico, e le chiedo di tenermi informata su quanto il governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza per tutto l’equipaggio della missione umanitaria, in caso di necessità”.

Anche il leader del M5s Giuseppe Conte ha chiesto al governo “dare protezione diplomatica ai nostri concittadini per questa iniziativa”.

L’esecutivo “ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato”, ha poi aggiunto il direttivo del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Il governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora”, è stata la risposta della Meloni.