Global Sumud Flotilla spiega la cacciata della giornalista Francesca Del Vecchio: "Regole per proteggerci"

È arrivata la risposta ufficiale da parte della Global Sumud Flotilla in merito all’allontanamento della giornalista Francesca Del Vecchio dalla missione umanitaria. A parlare è la portavoce, Maria Elena Delia, che ha sottolineato la necessità di regole per proteggersi.

La versione della Global Sumud Flotilla

Dopo ore di dibattiti e critiche in merito, arriva la risposta ufficiale della Global Sumud Flotilla sull’espulsione di Francesca Del Vecchio dalla missione umanitaria.

A parlare Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. Questa ha spiegato che nel caso di Francesca Del Vecchio, purtroppo, non sono state rispettate delle regole. Queste sarebbero necessarie per proteggersi.

ANSA In foto l’accoglienza per la Global Sumud Flotilla

Sembra che tali raccomandazioni fossero note a tutti gli altri passeggeri, perché condivise sui gruppi per mantenere la sicurezza di una missione complicata come quella della Global Sumud Flotilla.

Le regole della missione

Maria Elena Delia spiega che la Global Sumud Flotilla ha il massimo rispetto per la libertà di stampa (a differenza di quanto dichiarato dalla destra), tanto che sono i primi a ringraziare i media perché forniscono la più grande protezione che hanno al momento.

Aggiunge che “saremmo folli a non rispettare i cronisti, ma i giornalisti che si imbarcano sono anche passeggeri quindi si troveranno su una barca con un vero e proprio equipaggio”. Da qui la necessità di alcune regole, che valgono per tutti, sempre con lo scopo, appunto, di proteggere la missione e loro stessi.

In merito quindi alla denuncia della giornalista, allontanata dalla flottiglia, racconta: “Queste regole non sono state rispettate e, come sarebbe successo a chiunque altro di noi, anche a un giornalista, si è generata una perdita di fiducia“.

Il “dato sensibile”

A fare allontanare la giornalista Del Vecchio sarebbe stata la condivisione di un’informazione sensibile. Si tratta di una missione ad alto rischio, ripete ancora la portavoce della Global Sumud Flotilla, non solo in mare aperto, ma anche durante le fasi precedenti.

A creare il problema con la giornalista sarebbe stata la comunicazione della locazione delle barche dove si faceva il training. “Lei lo ha scritto e gli altri passeggeri sono rimasti disorientati”, ha spiegato Delia.

Da qui la perdita di fiducia citata: si trattava infatti di raccomandazioni fatte a tutti, non solo ai giornalisti. L’obiettivo era mantenere il perimetro della sicurezza di una missione complicata, già soggetta ad attacchi da parte di Israele. Le imbarcazioni sono state infatti colpite già due volte e da qui alla fine della missione potrebbero esserci nuovi attacchi.

Chi è Maria Elena Delia?

La portavoce italiana della Global Sumud Flotilla è Maria Elena Delia. Lavora nell’ambito della comunicazione ed è impegnata nella difesa dei diritti umani. Fa parte dell’International Solidarity Movement.

È laureata in fisica all’Università di Torino ed è insegnante di fisica e matematica. Da sempre attivista volontaria per la Palestina, si è fatta portavoce dell’operazione umanitaria per rompere l’assedio a Gaza.