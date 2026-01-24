Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si chiamava Gloria De Lazzari, aveva 45 anni ed era originaria di Musestre di Roncade, in provincia di Treviso. È lei la donna trovata morta in un appartamento di Bolton, nell’area metropolitana di Manchester nel Regno Unito. La polizia britannica sospetta si tratti di un omicidio: per il delitto è stato arrestato un uomo di 33 anni, residente in zona.

Gloria De Lazzari morta vicino Manchester

L’italiana Gloria De Lazzari era emigrata in Gran Bretagna da circa dieci anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nella mattina di lunedì 19 gennaio all’interno di un appartamento di Kempton Gardens, nella zona di Halliwell Road a Bolton.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto attorno alle 10:20, in seguito a una segnalazione di emergenza inizialmente classificata come incidente domestico.

iStock Matthew Morrison

I sanitari hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato sul posto.

Fin dalle prime fasi, la Greater Manchester Police ha ritenuto che la morte fosse riconducibile a un crimine violento, avviando immediatamente indagini per omicidio.

Arrestato un uomo con l’accusa di omicidio

Mercoledì gli investigatori hanno arrestato James Morton, 33 anni, ora formalmente accusato di omicidio.

L’uomo è comparso davanti alla Corte nella giornata di giovedì. Al momento, gli inquirenti non hanno reso noti i dettagli sulla dinamica del presunto omicidio. La polizia ha invitato a collaborare chiunque sia in possesso di informazioni utili, comprese immagini di telecamere a circuito chiuso, dashcam o filmati girati con smartphone.

Il ricordo di Gloria De Lazzari

Gloria De Lazzari era molto legata alla famiglia rimasta in Italia. Ogni giorno telefonava alla madre, con la quale si era sentita anche la sera precedente alla sua morte, come riporta il Corriere della Sera.

Il quotidiano riporta inoltre le parole della madre: “Gloria era una persona fantastica e una figlia devota”. E ancora: “Non vedevo l’ora che mi venisse a trovare in Italia, dove amavamo trascorrere del tempo insieme all’aria aperta e fare lunghe passeggiate. Era molto legata alla famiglia e si impegnava sempre al massimo con me. Ci mancherà in modo indescrivibile”.

Al ricordo si è unito anche l’ex compagno di Gloria: “Era una grande donna con un animo puro e un cuore gentile”, ha detto. “Era sempre disponibile ad aiutare gli altri e non aveva astio per nessuno. La sua gentilezza, la sua umiltà e il suo altruismo hanno colpito tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

La famiglia di Gloria De Lazzari, con il sostegno di un legale, è in contatto con il consolato italiano a Manchester e con la polizia britannica e segue lo sviluppo delle indagini.