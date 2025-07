Glovo e i bonus per il caldo ai rider, da 5 a 20 centesimi a consegna: la mail che fa infuriare la Cgil

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La piattaforma di consegne Glovo ha informato i propri rider che, per chi effettua consegne nei mesi di luglio e agosto con il caldo record, sarà riconosciuto un bonus corrispondente a un extra compreso tra 5 e 20 centesimi per consegna, calcolato sulla tariffa minima di circa 2,50 €. Per la Cgil c’è il pericolo di “trasformare un rischio sanitario in un incentivo economico”.

Il “Bonus caldo” di Glovo per i rider

Glovo ha comunicato ai propri rider, via email, l’introduzione di un bonus legato alle temperature estive previsto per i mesi di luglio e agosto. Il sistema prevede un extra del 2 % per consegne effettuate con temperature tra 32 °C e 36 °C, del 4 % tra 36 °C e 40 °C e dell’8 % per quelle svolte con temperature superiori ai 40 °C.

Su una tariffa minima di circa 2,50 €, tali percentuali corrispondono rispettivamente a 5, 10 e 20 centesimi per consegna. Il bonus, però, non sarà erogato immediatamente: sarà cumulato e accreditato a settembre.

iStock Glovo ha introdotto per i rider un bonus di pochi centesimi legato al caldo: arriva la denuncia della NIdiL Cgil

Questa misura, giustificata dalla piattaforma come un contributo al benessere dei lavoratori in condizioni climaticamente estreme, ha però aperto la strada alle contestazioni della Cgil.

L’accusa della Cgil

A stretto giro è però arrivato il commento della NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) Cgil, che con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha chiarito: “Nei giorni scorsi si è tenuto un confronto tra NIdiL CGIL e la piattaforma Glovo sul tema della sicurezza sul lavoro durante i mesi estivi, in particolare in relazione ai rischi derivanti dalle alte temperature”.

“Successivamente – continua poi il sindacato – abbiamo appreso che ai rider è stata inviata una comunicazione aziendale che introduce un sistema di bonus economici legati alla temperatura”.

“Abbiamo ritenuto grave il messaggio implicito di questa comunicazione, che rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico. Per questo motivo abbiamo inviato una lettera formale a Glovo, sottolineando che: nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo” ha poi aggiunto la Cgil.

La decisione del Piemonte

A prendere una decisione ferma sul tema ci ha però pensato la Regione Piemonte, che ha deciso di allargare anche ai rider le misure previste dall’ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha così commentato la scelta: “Un anno fa siamo stati la prima Regione in Italia ad adottare un’ordinanza per regolare le attività in caso di esposizione al sole e alte temperature e oggi siamo i primi ad allargare l’ambito di applicazione a chi svolge consegne in città in bici o in scooter”.

Una comunicazione che si accorda con quanto detto dal sindacato, che ha chiesto a Glovo “di correggere immediatamente la comunicazione, chiarendo che in caso di ondate di calore con livello “ALTO”, l’attività deve essere sospesa; la salute viene prima dei bonus”.