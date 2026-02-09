Glovo sotto controllo giudiziario per i rider sfruttati, in 40mila sottopagati in Italia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stato disposto il controllo giudiziario per Glovo e Foodinho, la società di delivery utilizzata dall’azienda spagnola, per caporalato nei confronti dei rider in quanto, secondo le autorità, questi risultano essere sottopagati e sfruttati. Il provvedimento arriva dal pm di Milano e riguarda i circa 40mila che lavorano con Glovo in Italia.

Glovo finisce nel mirino del pm di Milano, Paolo Storari, che ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, la società di delivery degli spagnoli di Glovo. L’accusa è di caporalato nei confronti dei 40mila rider impiegati in Italia. Il provvedimento dovrà essere convalidato dal gip ed è stato eseguito dai carabinieri di Milano.

È stato nominato un amministratore giudiziario: il commercialista Andrea Adriano Romanò che dovrà accertare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative dei lavoratori, la regolarizzazione delle loro posizioni, impedire che le violazioni si ripetano e che venga posta fine a “fenomeni di sfruttamento e retribuzioni sotto la soglia della povertà”.

Chi è indagato

L’amministratore di diritto di Glovo è indagato “poiché avrebbe impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. Condizioni queste confermate dalle testimonianze dei lavoratori alla procura.

Anche la Foodinho-Glovo risulta indagata per responsabilità amministrative degli enti poiché l’ad “avrebbe commesso il delitto di caporalato nell’interesse e a vantaggio della propria azienda”.

Ai rider sarebbe stata concessa una retribuzione in alcuni casi inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva, di fatti non proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato e difforme dai Contratti Collettivi Nazionali.

Le condizioni dei lavoratori

Come spiega Repubblica, i lavoratori svolgono la loro attività con partita Iva autonoma in regime fiscale forfettario, ma in realtà sono utilizzati come dipendenti visto che le loro prestazioni sono gestite con una piattaforma che li geolocalizza costantemente, ne misura la disponibilità e la performance e collega tali indici alla retribuzione della prestazione.

Diversi impiegati – in gran parte stranieri – hanno confessato di trovarsi “in stato di bisogno economico“, motivo per cui hanno accettato queste condizioni di lavoro. Il loro compenso varia tra 2,50 e 3,70 euro a consegna e, lavorando con le loro bici elettriche, anche in centro a Milano, riuscivano a guadagnare 800 o 900 euro al mese per 12 ore di lavoro al giorno. Inoltre, i ritardi nelle consegne gli comportavano delle penalizzazioni.

Tra quelli del campione retributivo analizzato, erano sottosoglia di povertà il 75% dei ciclofattorini con uno scostamento medio di circa € 5.000 annui lordi, mentre rispetto ai CCNL di riferimento, sono risultati sottopagati l’87,5% del campione con scostamenti massimi anche fino a 12.000 euro annui”.