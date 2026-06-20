GNV Azzurra Napoli ferma al largo della Corsica per incendio a bordo, era diretta da Porto Torres a Genova

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La nave GNV Azzurra Napoli è rimasta bloccata a causa di un incendio a bordo al largo di Senetosa, a sud della Corsica, dopo essere partita da Porto Torres, in Sardegna, per arrivare a Genova. Il traghetto è stato rimorchiato fino al porto di partenza. Nessuna delle 876 persone a bordo è rimasta ferita e non ci sarebbe pericolo di riaccensione dell’incendio.

Nave GNV Azzurra Napoli bloccata al largo della Corsica per un incendio

La nave era partita da Porto Torres venerdì 19 giugno alle 18:15 e avrebbe dovuto percorrere durante la notte la rotta fino a Genova, arrivando nella città ligure nella mattinata di oggi, sabato 20.

Dopo circa due ore di navigazione, a 43 miglia (circa 80 chilometri) dalla partenza, è scoppiato un incendio nella sala macchine del traghetto, che ha costretto l’equipaggio a fermare i motori al largo di Senetosa, sulla costa occidentale del sud della Corsica.

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La notizia è stata riportata prima da diversi media francesi e poi ripresa dall’agenzia di stampa Ansa. L’incendio non si è propagato ed è stato rapidamente spento dal personale, ma la nave è rimasta senza propulsione.

Il traghetto riportato a Porto Torres

La GNV Azzurra Napoli è rimasta quindi a una ventina di miglia nautiche al largo della costa della Corsica per tutta la notte tra il 19 e il 20 giugno.

Soltanto alle prime luci dell’alba, verso le 6:30 del mattino, sono arrivati sul posto i rimorchiatori di Porto Torres, che hanno riportato il traghetto al suo porto di partenza.

Prima dell’arrivo dei rimorchiatori, sulla nave era intervenuto il SIS 2A, il servizio Vigili del Fuoco della Corsica del Sud, che aveva verificato che non c’era alcun pericolo di riaccensione dell’incendio.

Come stanno i passeggeri e l’equipaggio della GNV Azzurra Napoli

A bordo della nave c’erano in tutto 876 persone, di cui 673 passeggeri e 203 membri dell’equipaggio. Nessuno di loro ha riportato ferite a causa dell’incendio.

Tutti gli occupanti della nave sono sbarcati a Porto Torres, in provincia di Sassari, in mattinata e hanno seguito i protocolli di sicurezza necessari in questi casi.

Per assicurare ai passeggeri il supporto necessario, il Comune di Porto Torres ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile.