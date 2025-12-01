Goccia fredda minaccia l'Italia, vortice ciclonico su Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le previsioni meteo da mercoledì 3 dicembre registrano l’arrivo della goccia fredda. Un fenomeno atmosferico in arrivo dal Nord Europa e che porterà maltempo su molte regioni italiane. Una vasta depressione colma di aria fredda in grado di generare fenomeni anche di forte intensità. Le zone più colpite dovrebbero essere il Centro e il Sud, con particolare attenzione a Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise.

Cos’è la goccia fredda

La goccia fredda che minaccia l’Italia era già passata per il nostro territorio a giugno 2025.

È una massa d’aria fredda che si isola dalle altre correnti.

ANSA Persone camminano in piazza Duomo indosssando giacche invernali e proteggendosi dalla pioggia con ombrelli

Si tratta di un sistema che resta in quota e si muove in modo autonomo.

Si forma tra i 5000 e 6000 metri di altezza e secondo IlMeteo.it “rende le sue traiettorie spesso difficili da prevedere con precisione a lungo termine”.

L’instabilità atmosferica si crea nel momento in cui la massa d’aria fredda entra in un’area molto calda e umida.

La goccia fredda genera così i cumulonembi, nubi a sviluppo verticale e temporalesco.

La problematica principale di questo fenomeno nasce dalla possibilità che possa rimanere nella stessa zona per ore.

Questo stazionamento può provocare alluvioni lampo.

Previsioni meteo: tornano freddo e piogge

Come riportato da IlMeteo.it, l’instabilità continuerà a farla da padrone in Italia.

Le previsioni del tempo sono chiare per lunedì 1 dicembre. Dopo un weekend di sole, arriveranno piogge sparse, con forte umidità nelle regioni del Nordovest.

Previsto un peggioramento nel corso della stessa giornata del 1 dicembre anche in Toscana e nel Lazio.

Martedì 2 dicembre si potrebbe registrare un’ulteriore giornata di maltempo, con rovesci e temporali nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia centro-settentrionale.

L’arrivo del vortice polare: dove pioverà

L’arrivo del vortice ciclonico scaturito dalla goccia fredda è previsto per la giornata di mercoledì 3 dicembre.

La prima regione ad essere colpita dovrebbe essere la Sardegna, sempre secondo IlMeteo.it.

Il maltempo arriverà anche al Nordovest e nella giornata del 4 dicembre si sposterà verso Sud.

Le regioni più colpite da piogge forti e persistenti dovrebbero essere Puglia, Calabria e Basilicata ionica.

La circolazione ciclonica dovrebbe stazionare anche venerdì 5 dicembre, portando venti forti e piogge tra Abruzzo, Molise, Puglia e coste tirreniche.

Il tempo sarà più clemente al Nord e sulle regioni tirreniche centrali con piogge sporadiche.