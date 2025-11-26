Golpe in Guinea-Bissau e presidente Umaro Sissoco Embalò arrestato dopo le elezioni, cosa sta succedendo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’esercito della Guinea-Bissau ha dichiarato di avere il pieno controllo del Paese. I militari hanno proclamato di voler “sospendere il processo elettorale” dopo che il 23 novembre si sono tenute le elezioni generali. Il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalò, ha confermato di essere stato deposto.

Che cosa succede in Guinea-Bissau

Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce “Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordine” ha affermato di aver preso il potere in Guinea-Bissau “fino a nuovo ordine”.

Quella che è a tutti gli effetti la dichiarazione di colpo di Stato è stata letta presso il quartier generale delle forze armate dal generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale.

Il presidente deposto Umaro Sissoco Embalò al voto alle elezioni di domenica

I militari hanno inoltre annunciato la sospensione del processo elettorale in corso, cosa che implica l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative, e la sospensione dei programmi sui media. I risultati delle elezioni, che si erano svolte domenica, erano attesi per giovedì.

Il presidente Umaro Sissoco Embalo arrestato

Il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalò, ha confermato di essere stato deposto in una telefonata esclusiva con France24.

“Sono stato deposto”, ha detto Embalo, aggiungendo che non poteva parlare ulteriormente senza rischiare che gli venisse confiscato il telefono. Fonti militari hanno poi aggiunto che Embalò viene “trattato bene”.

Embalò, ora rimosso dall’incarico dai militari, ha affermato di trovarsi “attualmente presso il quartier generale dello Stato maggiore“. Assieme al lui nel palazzo presidenziale ci sarebbero anche il ministro degli Interni e alcuni vertici militari.

Perché è stato fatto il colpo di Stato

I militari hanno inoltre invitato la popolazione a “mantenere la calma”, dopo che in precedenza si erano sentiti degli spari nei pressi del palazzo presidenziale. L’esercito ha inoltre annunciato la chiusura di tutte le frontiere.

Dinis N’Tchama, portavoce dell’Alto Comando Militare della Guinea-Bissau, ha spiegato che il colpo di Stato è una reazione alla “scoperta di un piano in corso” volto a destabilizzare il Paese. Secondo i militari, infatti, “cittadini nazionali e stranieri” avrebbero tentato di “manipolare i risultati elettorali per attuare questo piano”.

L’Alto Comando Militare per il ripristino dell’ordine nazionale e pubblico ha così deciso di “destituire immediatamente il Presidente della Repubblica e di sospendere, fino a nuovo ordine, tutte le istituzioni della Repubblica di Guinea-Bissau”, ha aggiunto Dinis N’Tchama.

In passato, la nazione dell’Africa occidentale ha assistito a quattro colpi di Stato e numerosi tentativi di colpo di Stato dall’indipendenza, compreso uno che era stato segnalato solo il mese scorso.

Le elezioni presidenziali del 23 novembre

In seguito alle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica, entrambi i candidati, Fernando Dias da Costa e il presidente uscente Embalò, hanno rivendicato la vittoria.

Una situazione analoga si era già verificata nel 2019: allora lo stesso Embalò e l’altro candidato presidente, Pereira, avevano rivendicato la vittoria causando una crisi post-elettorale che era durata diversi mesi.