Una famiglia di turisti italiani è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata con il proprio gommone nei pressi dell’Isola della Gallinara. Il soccorso è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando le condizioni del mare sono peggiorate improvvisamente, mettendo in pericolo la sicurezza dei quattro occupanti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi, riportando la famiglia in salvo al porto di Alassio.

Il soccorso in mare: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante le consuete attività di pattugliamento svolte dagli agenti con le Moto d’Acqua nei pressi dell’Isola della Gallinara, in provincia di Savona. Gli operatori hanno notato un gommone in evidente difficoltà, che sbatteva ripetutamente contro gli scogli del porticciolo dell’isola.

A bordo dell’imbarcazione si trovava una famiglia composta da una coppia e due bambini, tutti italiani, in vacanza sulla riviera ligure per il fine settimana. I turisti, visibilmente spaventati, non riuscivano a governare il natante, reso ingovernabile dal peggioramento improvviso delle condizioni meteomarine e da un ancoraggio poco esperto che aveva causato l’incagliamento dell’ancora.

Le cause dell’incidente: meteo e inesperienza

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il gommone era stato preso a noleggio dalla famiglia per una gita in mare. Tuttavia, il rapido cambiamento del tempo ha colto di sorpresa i turisti, che si sono trovati in balia delle onde. L’ancora, gettata alla fonda, si è incagliata tra gli scogli, impedendo ogni manovra e facendo sì che il natante si avvicinasse pericolosamente alle rocce del porticciolo dell’isola.

La situazione si è fatta rapidamente critica: il gommone, bloccato, continuava a sbattere contro gli scogli, rischiando di danneggiarsi gravemente e di mettere a repentaglio l’incolumità delle quattro persone a bordo. La paura della famiglia è stata evidente agli occhi degli agenti, che hanno deciso di intervenire senza indugio.

L’intervento della Polizia di Stato

Gli agenti del Commissariato di Alassio, impegnati nei controlli di routine con le Moto d’Acqua, si sono avvicinati al gommone in difficoltà. Dopo aver valutato la situazione, hanno proceduto a trainare l’imbarcazione, allontanandola dagli scogli per evitare ulteriori danni e pericoli per gli occupanti.

Nonostante le condizioni del mare e la posizione scomoda dell’ancora, i poliziotti non hanno esitato a tuffarsi in acqua per disincagliare manualmente l’ancora e liberare il natante. Grazie a questa manovra, il gommone è stato finalmente svincolato dalla morsa degli scogli e portato in acque più sicure.

La messa in sicurezza e il ritorno al porto

Una volta assicuratisi che la famiglia fosse in buone condizioni di salute e che nessuno avesse riportato ferite, gli agenti hanno guidato il gommone verso il porto di Alassio. Qui, la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo e proseguire serenamente la propria vacanza, grata per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

L’operazione si è conclusa senza conseguenze per i turisti, che hanno potuto riprendere le loro attività dopo lo spavento. La professionalità e la prontezza degli agenti sono state decisive per evitare che la situazione degenerasse in un possibile incidente con esiti ben più gravi.

Il ruolo della Polizia di Stato nella sicurezza in mare

Questo episodio mette in luce l’importanza dei controlli svolti dalla Polizia di Stato lungo le coste italiane, soprattutto durante la stagione estiva, quando il numero di turisti e di imbarcazioni in mare aumenta sensibilmente. Le pattuglie con le Moto d’Acqua consentono agli agenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza, garantendo la sicurezza di residenti e visitatori.

La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un punto di riferimento per chiunque si trovi in difficoltà in mare, come dimostrato dal salvataggio della famiglia nei pressi dell’Isola della Gallinara. L’episodio sottolinea anche l’importanza di adottare comportamenti prudenti e di affidarsi a personale esperto quando si decide di affrontare il mare, soprattutto in presenza di bambini.

Consigli per la sicurezza in mare

La Polizia di Stato ricorda a tutti i diportisti e ai turisti che è fondamentale informarsi sulle condizioni meteomarine prima di uscire in mare e di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza. In caso di noleggio di imbarcazioni, è importante ricevere istruzioni dettagliate sull’uso dei mezzi e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

Inoltre, è sempre consigliabile mantenere la calma e contattare tempestivamente le autorità in caso di difficoltà, evitando di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri occupanti dell’imbarcazione.

Un lieto fine grazie al pronto intervento

La vicenda si è conclusa positivamente grazie alla prontezza e al coraggio degli agenti del Commissariato di Alassio, che hanno saputo gestire una situazione di emergenza con professionalità e determinazione. La famiglia di turisti ha potuto così continuare la propria vacanza, portando con sé il ricordo di un’avventura che, grazie all’intervento della Polizia di Stato, si è trasformata in un’esperienza a lieto fine.

L’episodio rappresenta un esempio concreto dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica, sia a terra che in mare, e testimonia l’efficacia delle attività di prevenzione e soccorso svolte lungo le coste italiane.

