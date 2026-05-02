Gonzalo Higuain irriconoscibile dopo il ritiro con barba e senza capelli, la foto dell'ex calciatore è virale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È virale online un’immagine che parrebbe ritrarre Gonzalo Higuain, un tempo grande bomber di – tra le altre – Juventus e Napoli e oggi irriconoscibile. Il cambiamento del look dell’ex calciatore, oggi 38enne, ha lasciato di stucco quanti lo seguivano fino a poco tempo fa sui campi di calcio. Trasandato, sovrappeso e con pochi capelli, il Pipita sembra un’altra persona, tanto da spingere alcuni a credere che la foto sia stata ritoccata.

Lo scatto virale con Gonzalo Higuain

È davvero Gonzalo Higuain quello nella foto? Questo quesito sta accompagnando tanti, se non tutti, quelli che hanno visto uno scatto pubblicato di recente su X da parte di un giovane fan.

Questi, incontrato l’argentino in un negozio di articoli sportivi a Miami, gli ha chiesto un selfie e lo ha poi condiviso, ignaro che da lì quella semplice foto avrebbe creato un vero e proprio dibattito sulle condizioni e sul modo di apparire dell’ex attaccante che ha smesso di giocare nel 2022.

Che fine ha fatto l’ex calciatore

Canotta gialla, sandali, barba foltissima, abiti comodi a non celare una forma fisica rivedibile, e molti capelli in meno rispetto a quando lo si vedeva calcare i campi di Serie A. È questo lo stato della persona ritratta nello scatto e che parrebbe essere proprio Gonzalo Higuain.

Per alcuni, infatti, quel turista argentino ripreso nella foto non può essere proprio il Pipita, motivo per cui in tanti hanno ipotizzato l’uso dell’intelligenza artificiale.

In attesa di capire se si tratti proprio di lui o di qualche sosia, se non di qualche aggiustamento tecnologico, in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto l’ex attaccante che, da quando si è ritirato, è sparito dai radar e sta vivendo la sua post carriera lontano dai riflettori.

Il post carriera dell’ex Juve e Napoli

Dopo oltre 17 anni di carriera e valanghe di gol segnati ovunque – anche in Italia con Juve e Napoli (nessuno ha segnato come lui in una singola stagione, con ben 36 reti) – Higuain ha optato per il ritiro alla fine della stagione 2022 con l’Inter Miami, in Florida, dove si era trasferito e dov’è rimasto anche per la seconda parte della sua vita.

A Miami però l’argentino conduce una vita discreta e spartana. Collabora ancora con l’Inter Miami ma non si è lasciato attirare dal glamour della città, limitandosi a sporadiche apparizioni e a qualche partita a padel. Già in passato il 38enne aveva fatto discutere per il suo aspetto. Lontano dallo stereotipo del calciatore super fisicato, spesso aveva mostrato qualche chilo di troppo e una forma fisica non perfetta. Trasferitosi a Miami, poi, aveva deciso di radersi a zero, vista anche l’incipiente calvizie, e farsi crescere una folta barba.

D’altronde che fosse un personaggio diverso dal resto l’aveva già chiarito in varie interviste. Qualche anno fa, prima del ritiro, aveva detto: “Non resterò nel mondo del calcio, sarei un masochista. Mi piacerebbe dedicarmi alla cucina o all’enologia. Il mondo del vino mi ha sempre attirato molto”.