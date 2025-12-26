Google e la funzione per cambiare indirizzo Gmail, come modificare il nome dell'account senza perdere nulla

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Google sta introducendo la possibilità di cambiare l’indirizzo Gmail principale dell’account, funzione finora impossibile. La novità, che arriverà gradualmente, trasforma il vecchio indirizzo in alias mantenendo dati e accessi, senza perdere nulla. Ci saranno però dei limiti: modifica ogni 12 mesi e massimo tre cambi per account.

Cambiare indirizzo Gmail, ora si può

Per anni uno dei fastidi più discussi tra gli utenti Gmail è stato l’impossibilità di cambiare l’indirizzo di posta elettronica che termina con @gmail.com. A differenza degli account collegati a email di terze parti, chi ha un indirizzo Gmail “nativo” non poteva cambiarlo senza creare un nuovo account.

Ora, secondo documenti ufficiali, questa limitazione dovrebbe finalmente scomparire, con un aggiornamento importante delle funzionalità di Google. La conferma arriva da una pagina di supporto del centro assistenza di Big G, per ora visibile solo in lingua hindi e non ancora annunciata ufficialmente in inglese o altre lingue.

Questo dettaglio fa pensare che la funzione sia in fase di test e rollout graduale, forse iniziato in India, prima di diventare disponibile a tutti gli utenti nel mondo.

Google, cosa cambia con le email

La novità principale riguarda la possibilità di scegliere un nuovo username per il proprio account Google, senza perdere nulla: né l’accesso ai servizi, né i messaggi e i dati già memorizzati. Il nuovo nome non sarà un alias secondario o temporaneo, ma sostituirà l’indirizzo attuale come principale associato all’account.

Una volta effettuata la modifica, invece, sarà il vecchio indirizzo a diventare automaticamente un alias: continuerà a ricevere email nella stessa casella e potrà essere usato per eseguire il login a Gmail, YouTube, Drive, Maps e altri servizi Google.

Tutti i dati dell’account (email, foto, file, messaggi, impostazioni, abbonamenti e cronologie di acquisto) resteranno intatti e accessibili come prima. È stato segnalato che in alcune sezioni dei servizi Google, come Calendario o eventi creati in passato, l’indirizzo precedente potrebbe continuare a comparire almeno per qualche tempo.

Come funziona e limiti d’uso

Per evitare usi impropri o confusione nei sistemi di autenticazione, Google ha previsto delle regole precise:

Dopo aver cambiato il proprio indirizzo Gmail, non si potrà eliminarlo o sostituirlo di nuovo per 12 mesi;

Ogni account potrà fare al massimo tre cambiamenti di indirizzo nella sua vita, per un totale di quattro indirizzi Gmail associati;

Il vecchio indirizzo rimane legato all’account e non potrà essere assegnato a nessun altro utente.

Queste restrizioni cercano di bilanciare la richiesta di flessibilità con la necessità di mantenere ordine, sicurezza e coerenza nei servizi Google.

I possibili problemi

Nonostante il cambiamento rappresenti una svolta significativa, ci sono aspetti che alcuni esperti considerano non completamente risolti. Fra questi, il fatto che il vecchio indirizzo rimanga un alias può essere utile, ma non elimina del tutto la “doppia identità digitale”, un problema per chi cerca un profilo professionale pulito.

Alcuni servizi esterni che usano “Sign in with Google” potrebbero richiedere una re-autenticazione manuale dopo la modifica, con potenziali disagi per l’utente.

Allo stesso tempo, la scelta di attivare la funzione prima in India ha attirato l’attenzione anche sulla possibilità di diffusione lenta e rischio di confusione o truffe di phishing che si approfittano della novità.

Perché è una svolta importante

Questa funzione rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle identità digitali. Fino ad ora, l’unico modo per ottenere un nuovo indirizzo Gmail era creare un account completamente nuovo e perdere la continuità dei servizi.

Con la nuova opzione, Google viene finalmente incontro alle esigenze di milioni di utenti che hanno indirizzi creati in fasi precedenti della loro vita, spesso poco professionali, non più utilizzabili o addirittura “imbarazzanti”.