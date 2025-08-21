Google lancia Pixel 10 e Pixel 10 Pro, i prezzi dei modelli dello smartphone più intelligente al mondo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Google ha presentato la decima generazione di smartphone Pixel, insieme al nuovo Pixel Watch 4 e agli auricolari Pixel Buds 2a. L’evento Made by Google ha svelato una lineup che punta su intelligenza artificiale integrata, design più raffinato e funzioni avanzate di fotografia e produttività. Sono già confermate date e prezzi per l’Italia.

Google lancia Pixel 10 e Pixel 10 Pro: i prezzi

Come riporta Adnkronos, la nuova gamma Google Pixel 10 debutta con il processore Tensor G5, sviluppato con DeepMind, e con il modello Gemini Nano, che abilita funzioni di AI generativa direttamente sul dispositivo.

Il Pixel 10 monta un display Actua da 6,3 pollici a 3000 nit, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo 5x e batteria oltre le 24 ore.

Sarà disponibile in quattro colorazioni (nero ossidiana, viola glicine, blu indaco e verde cedro) dal 28 agosto a partire da 899 euro.

Il Pixel 10 Pro e la variante Pro XL integrano display Super Actua fino a 3300 nit, 16 GB di RAM e un sistema a tripla fotocamera con Zoom Pro fino a 100x.

I prezzi: da 1.099 euro per il Pixel 10 Pro (dal 28 agosto) e da 1.299 euro per il Pixel 10 Pro XL (dal 22 settembre).

Le novità di Pixel Watch 4

Il nuovo Pixel Watch 4 introduce un display Actua 360 domed da 3000 nit e una batteria con autonomia fino a 40 ore.

Google ha puntato molto su salute e sicurezza: monitoraggio avanzato del battito cardiaco, analisi del sonno, oltre 40 modalità fitness e funzioni Fitbit Premium integrate.

La vera novità è la possibilità di attivare comunicazioni di emergenza via satellite, utili in assenza di rete cellulare. Sarà disponibile in Italia dal 10 ottobre, in versione Wi-Fi (da 399 a 499 euro) e LTE (da 449 a 549 euro).

Pixel Buds 2a

Completano la lineup i nuovi auricolari Pixel Buds 2a, resistenti all’acqua e con cancellazione attiva del rumore grazie a Silent Seal 1.5. Offrono fino a 7 ore di autonomia con ANC e fino a 27 ore con la custodia.

Compatibili con Gemini per i comandi vocali, supportano audio spaziale, modalità trasparenza e arrivano in due colorazioni (grigio-verde e viola ametista). Saranno in vendita dal 10 ottobre a 149 euro.

AI e aggiornamenti garantiti

Google rafforza il proprio ecosistema con dispositivi pensati per durare e con 7 anni di aggiornamenti software garantiti. Tutti i prodotti sono già in pre-ordine su Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld ed Euronics, con promozioni di trade-in.

Con il lancio di Pixel 10, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a, Google punta a consolidare la propria presenza nel mercato premium, sfidando i concorrenti con intelligenza artificiale avanzata, funzioni fotografiche esclusive e strumenti di sicurezza innovativi come l’SOS satellitare.