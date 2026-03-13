Google Maps si rivoluziona con l'aggiornamento dagli autovelox ai parcheggi: come attivare le nuove mappe 3D

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Google Maps introduce un aggiornamento con navigazione 3D più realistica, indicazioni più “naturali” e maggiori dettagli su corsie, semafori e svolte. Debutta anche Ask Maps con Gemini, per fare domande e pianificare spostamenti in modo conversazionale. Le funzioni arrivano prima in Usa e India, poi si estenderanno gradualmente: per attivarle serve aggiornare l’app.

Cosa cambia in Google Maps

Il nuovo ciclo di novità di Google Maps punta a rendere la navigazione più “visiva” e più guidata. L’intervento principale riguarda la navigazione con una resa 3D più realistica: edifici, cavalcavia e profilo del terreno vengono rappresentati in modo più fedele grazie alla combinazione tra dati e immagini, comprese quelle di Street View e foto aeree.

Durante il percorso, la mappa mette maggiormente in evidenza elementi utili alla guida e alle manovre, come corsie, attraversamenti pedonali, semafori e segnali di stop. L’idea è far “leggere” meglio lo scenario, soprattutto negli incroci complessi o nei cambi di corsia, con una visualizzazione che aiuta ad anticipare la manovra successiva.

Oltre alla grafica, cambiano anche alcune modalità di guida, con zoom più intelligenti, edifici resi trasparenti quando serve guardare “oltre” e una guida vocale più naturale, impostata per dare indicazioni meno meccaniche e più contestuali.

L’aggiornamento con Gemini

L’altra novità centrale dell’aggiornamento è l’integrazione più spinta con Gemini, che introduce un’esperienza conversazionale chiamata “Ask Maps”. In pratica, la ricerca non è più solo una lista di risultati, ma si può porre una domanda articolata (ad esempio su tappe consigliate lungo un itinerario) e ottenere una risposta ragionata, con una mappa che aiuta a visualizzare le opzioni.

Il sistema combina informazioni aggiornate sui luoghi con contenuti della community (recensioni e contributi) e tiene conto delle preferenze dell’utente per proporre soluzioni più pertinenti.

L’obiettivo dichiarato è ridurre i passaggi “a mano” (aprire schede, leggere molte recensioni, confrontare alternative) e trasformare la pianificazione in una sequenza di azioni più rapida: scegliere, salvare, condividere, prenotare dove disponibile e avviare la navigazione. Ask Maps è in avvio negli Stati Uniti e in India su Android e iOS, e prossimamente sarà disponibile un’estensione desktop.

Come attivare le nuove funzioni su Google Maps

Sul lato più pratico, la navigazione “immersiva” permette di visualizzare l’area di arrivo prima di partire e, avvicinandosi, vengono evidenziati l’ingresso dell’edificio, i parcheggi nelle vicinanze e la posizione corretta sulla carreggiata. Saranno presenti anche suggerimenti utili per scegliere dove sostare e indicazioni più chiare quando si arriva a destinazione.

Per attivare le novità, nella maggior parte dei casi non serve “scaricare un nuovo Google Maps”, ma basterà aggiornare l’app, tramite Play Store su Android o App Store su iPhone.

Al momento il nuovo aggiornamento di Google Maps è disponibile negli Stati Uniti e in India, ma verrà gradualmente rilasciato anche nel resto del mondo (Italia compresa) nel corso dei prossimi mesi.