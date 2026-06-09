Gordon Wood morto investito da un'auto, Premio Pulitzer travolto nel parcheggio del supermercato a Providence

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Lo storico e premio Pulitzer Gordon Wood è morto investito da un’auto nel parcheggio di un supermercato a East Providence, in Rhode Island. Wood aveva 92 anni ed era considerato uno dei più importanti studiosi della Rivoluzione Americana, la guerra che portò all’indipendenza degli Stati Uniti dal Regno d’Inghilterra.

Morto a 92 anni Gordon Wood

La polizia di East Providence, città del Rhode Island, piccolo Stato sulla costa orientale degli Usa che si trova circa 60 chilometri a sud di Boston, ha reso noto che lo storico Gordon Wood è morto investito da un’auto.

Wood aveva 92 anni ed era professore emerito alla Brown University. L’incidente sarebbe avvenuto domenica 7 giugno nel parcheggio di un supermercato.

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La sua morte è avvenuta a meno di un mese dalle celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Fatto significativo, perché Wood era uno dei più importanti studiosi della Rivoluzione Americana del secolo scorso.

Il lavoro di Wood nello studio della Rivoluzione Americana

I libri che hanno definito la carriera di Wood sono due. Il primo è uscito nel 1969 e si intitola The Creation of the American Republic, 1776-1787. Il secondo, il più famoso, è The Radicalism of the American Revolution, del 1992.

La tesi di Wood si basava sull’idea che la Rivoluzione Americana avesse portato a un significativo aumento delle libertà democratiche dei cittadini, anche nelle prime fasi dell’esistenza degli Stati Uniti, quando il governo centrale era molto più debole di ora.

Questa visione si scontrava con quella più tradizionale che vedeva invece la Rivoluzione come funzionale al mantenimento dello status quo, poi mutato successivamente con vari passaggi politici nel secolo successivo, fino alla Guerra di Secessione.

Il premio Pulitzer e altri riconoscimenti

The Radicalism of the American Revolution fu premiato con il Pulitzer per la Storia nel 1993. Nel 2011, Wood ricevette anche la National Humanities Medal dall’allora presidente degli Usa Barack Obama.

Questo riconoscimento gli fu consegnato “per gli studi che hanno offerto spunti di riflessione sulla fondazione della nazione e la scrittura della costituzione degli Stati Uniti“.

Pur essendo poco conosciuto tra il grande pubblico, Wood è stato citato nel film Will Hunting – Genio ribelle e, di riflesso per quella citazione, nella sitcom C’è sempre il sole a Philadelphia.