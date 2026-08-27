Gorgonzola DOP richiamato dai supermercati Carrefour per rischio Listeria, i lotti interessati

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La catena di supermercati Carrefour ha annunciato il ritiro di un lotto di gorgonzola DOP del marchio Tapporosso. Il motivo del provvedimento è una sospetta presenza di Listeria monocytogenes. L’azienda consiglia di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita. Il lotto interessato dall’avviso è L126G22.

Carrefour richiama il gorgonzola Tapporosso

Come anticipato, la catena di supermercati Carrefour ha diramato il richiamo di un lotto di gorgonzola del marchio Tapporosso – Centrale del latte di Torino.

Il richiamo si riferisce alle confezioni da 200 grammi con scadenza prevista per il 5 settembre 2026. Il gorgonzola interessato dal provvedimento è prodotto da Granarolo S.p.A..

Ministero della Salute

Lo stabilimento ha sede in via dell’Industria 26 a Casalino (Novara), e il codice di identificazione è IT T616G UE. La ragione sociale porta il nome di Centrale del Latte d’Italia S.p.A..

Infine, il lotto interessato dal richiamo ha il codice L126G22.

Il motivo del richiamo: cosa si deve fare

Come esposto nell’annuncio pubblicato anche da Il Fatto Alimentare, consumatrici e consumatori che hanno acquistato il prodotto, in primo luogo, devono verificare se i dati forniti da Carrefour corrispondono a quelli presenti sulla confezione presente in casa.

In secondo luogo, l’azienda consiglia di non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto. La ragione del richiamo è un “possibile rischio microbiologico” per il “rischio di presenza di Listeria monocytogenes”.

Cos’è la Listeria Monocytogenes

Come accaduto di recente con un lotto di Mortadella Nostrale del marchio Salumificio Pignone, il richiamo avviene per il rischio di sviluppare l’infezione da listeriosi. Il batterio viene trasmesso tramite cibi crudi o non pastorizzati come carni, verdure e formaggi.

L’infezione si presenta in due forme. Quella gastroenterica provoca febbre, nausea, diarrea e dolori muscolari a 24 ore dall’ingestione. La forma invasiva o sistemica colpisce i soggetti fragili e si manifesta dopo giorni o settimane con cefalea, confusione e collo rigido, indicativi di meningiti o sepsi. Trattandosi di un’infezione batterica, la cura si basa sulla tempestiva somministrazione di antibiotici specifici. Nelle donne in gravidanza, una terapia immediata risulta essenziale per prevenire la trasmissione al feto.