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Un arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato al valico di San Pietro, nei pressi di Gorizia. Un uomo di nazionalità rumena è stato fermato mentre trasportava quattro cittadini turchi privi di documenti, che hanno poi chiesto protezione internazionale. L’intervento è stato effettuato lo scorso 2 marzo durante i controlli di frontiera.

Controlli alla frontiera: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo al confine italo-sloveno. Nella giornata del 2 marzo, il personale del Settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia ha fermato un’autovettura che stava entrando in Italia attraverso il valico di San Pietro. A bordo del veicolo si trovava un cittadino rumeno insieme a quattro cittadini di nazionalità turca.

La posizione degli stranieri e l’arresto del passeur

I quattro cittadini turchi erano sprovvisti di qualsiasi documento valido per l’ingresso e il soggiorno in Italia, risultando così in violazione delle norme previste dal Testo Unico sull’immigrazione. Dopo i necessari accertamenti, la Polizia ha proceduto all’arresto del cittadino rumeno, ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale “A. Bigazzi” di Gorizia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Richiesta di protezione internazionale

Nel corso delle procedure, i quattro cittadini turchi fermati hanno manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, avviando così l’iter previsto dalla normativa vigente per i richiedenti asilo.

Presunzione di innocenza e procedimento penale

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, per i fatti descritti, è stato avviato un procedimento penale e che nei confronti della persona arrestata vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Altri arresti durante i controlli di frontiera

Nel corso della stessa settimana, gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera hanno eseguito ulteriori tre ordini di carcerazione nei confronti di cittadini rumeni, identificati in distinte occasioni durante i controlli all’ingresso nel Paese. I provvedimenti sono stati emessi dalle Autorità Giudiziarie di Trieste, Milano e Mantova. I tre uomini dovranno scontare pene comprese tra quattro e otto mesi di reclusione.

IPA