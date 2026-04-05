Governo al lavoro per vietare i social ai minori, discussa una bozza di disegno di legge

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il governo discute un disegno di legge per vietare l’accesso ai social ai minori di 15 anni. La bozza prevede sistemi di controllo parentale obbligatori sui dispositivi e responsabilità per produttori e famiglie. Valditara difende la stretta per proteggere i giovani dai rischi del web, mentre l’opposizione critica il metodo dell’esecutivo definendolo inefficace.

Social e minori, la bozza del disegno di legge

Il governo Meloni sta definendo un disegno di legge per impedire l’accesso ai social network ai minori di 15 anni. Il testo, attualmente in fase di bozza, è stato discusso durante un vertice a Palazzo Chigi coordinato dal sottosegretario Alfredo Mantovano.

L’esecutivo intende “prevedere strumenti idonei a impedire l’accesso a social network e piattaforme di condivisione video ai minori di età inferiore ai quindici anni”, cercando di superare i cosiddetti “divieti accademici”, ovvero limitazioni già esistenti ma facilmente aggirabili con autodichiarazioni false. L’obiettivo è “agire il prima possibile per proteggere i minori e i bambini davanti ai rischi dei social”, specialmente dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto giovanissimi in episodi di violenza.

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Il ddl prevede che l’iscrizione autonoma sia consentita solo “a decorrere dal compimento del quindicesimo anno di età”, sebbene l’esecutivo valuti la possibilità di abbassare la soglia a 14 anni per allinearla al consenso digitale attuale. Per i genitori inadempienti, il testo ipotizza l’introduzione di sanzioni amministrative, evitando però sistemi invasivi come i controlli biometrici del modello australiano.

I sistemi di controllo parentale e gli obblighi per i produttori

Il fulcro della norma riguarda l’introduzione di “sistemi di controllo parentale obbligatori per i dispositivi in uso ai minori”. Questi filtri dovranno essere attivati alla configurazione dello smartphone o tramite pacchetti forniti dagli operatori.

Il governo definisce l’iniziativa come “uno strumento innovativo volto a bilanciare l’esigenza di regolamentazione con il ruolo educativo della famiglia”, distribuendo la responsabilità della protezione dei minori lungo la filiera tecnologica. Gli obblighi ricadranno su produttori, distributori e operatori di comunicazioni elettroniche, che dovranno garantire funzioni minime di blocco per contenuti pericolosi.

Il ministro Giuseppe Valditara ha ribadito la necessità di “proteggere i più giovani dai pericoli dei social e del web”, sottolineando che i ragazzi spesso si isolano in mondi virtuali aggressivi.

Valditara ha precisato che il governo presenterà “una proposta tale da non consentire l’aggiramento di un divieto“, provando a rendere i dispositivi sicuri “alla fonte”, imponendo profili junior preconfigurati che limitino la navigazione e i servizi di messaggistica ai soli contatti autorizzati dai tutori legali.

Le critiche dell’opposizione

Reazioni critiche dalle opposizioni, che accusano il governo di ignorare proposte bipartisan già esistenti. Il senatore del PD Filippo Sensi ha espresso scetticismo affermando: “Con il ban dei social per gli under 14 finirà come con i coltelli. Che tardi e male ci si metterà su la destra, torcendolo e intestandoselo”.

Anche Marianna Madia ha invitato l’esecutivo a ripartire dalla proposta Madia-Mennuni-Malpezzi, bloccata in precedenza. Nonostante le polemiche, Valditara si è detto ottimista sull’efficacia dei nuovi filtri tecnici, dichiarando che “esistono soluzioni praticabili e siamo determinati ad adottarle”.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano l’urgenza dell’intervento: il 13,5% degli adolescenti manifesta un uso problematico delle piattaforme digitali. La sfida principale rimane il coordinamento tra le responsabilità dei genitori e gli obblighi dei giganti del web, in un ecosistema dove il 94% dei minori possiede uno smartphone personale.