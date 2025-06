Governo di destra caduto in Olanda, Geert Wilders toglie l'appoggio dopo le tensioni sull'immigrazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il governo olandese guidato da Dick Schoof è caduto dopo il ritiro del partito di estrema destra PVV. Geert Wilders ha annunciato la fine del sostegno alla coalizione, in rotta da giorni sulle politiche migratorie. Possibili elezioni anticipate nei Paesi Bassi.

Wilders lascia la coalizione

Dopo meno di un anno, il governo di destra guidato da Dick Schoof è caduto. A farlo crollare è stato Geert Wilders, leader del Partito della libertà (Pvv), che ha annunciato su X il ritiro del proprio partito dalla coalizione.

La decisione è arrivata dopo una riunione con gli altri leader di governo. “Nessuna firma per i nostri piani sull’asilo… Il PVV lascia la coalizione”, ha scritto.

Fonte foto: ANSA Sciolto il governo di destra

Poco dopo, i partner di maggioranza hanno confermato la fine dell’esperienza di governo. “Sono scioccata”, ha dichiarato Dilan Yesilgöz del Vvd, definendo la mossa di Wilders “super-irresponsabile”.

Il piano sull’immigrazione

La rottura è maturata attorno a un piano in dieci punti voluto da Wilders: chiusura dei confini, impiego dell’esercito per pattugliare le frontiere, respingimento dei richiedenti asilo e revoca della cittadinanza per i condannati con doppia nazionalità.

“Mi aspettavo la politica sull’immigrazione più dura di sempre, non la rovina dei Paesi Bassi”, ha detto Wilders dopo aver lasciato il tavolo.

Il suo partito, il Pvv, aveva vinto le elezioni di novembre 2023 e aveva ottenuto 37 seggi, diventando la forza trainante della coalizione, insieme ai liberali del Vvd, ai centristi dell’Nsc e ai populisti agrari del Bbb.

Chi è Geert Wilders

Geert Wilders è il leader del Partito per la libertà (Pvv), forza ultranazionalista e anti-immigrazione che ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi nel novembre 2023. Storicamente noto per le sue posizioni estreme contro l’Islam e l’Unione europea, Wilders ha proposto in passato di vietare il Corano, chiudere le moschee e impedire l’ingresso dei musulmani nel Paese, posizioni che ha parzialmente ammorbidito durante l’ultima campagna elettorale.

Tra i punti fermi del suo programma anche la chiusura delle frontiere ai richiedenti asilo e l’idea di un referendum per uscire dall’UE (la cosiddetta “Nexit”).

Vicino a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Wilders ha più volte espresso apprezzamento per la linea dura del governo italiano sull’immigrazione. Ma in passato si è anche schierato apertamente contro l’Italia, arrivando a manifestare con il cartello “nessun centesimo per l’Italia” durante i negoziati sul Next Generation EU.