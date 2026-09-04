Governo Meloni è il più longevo di sempre, la premier esulta e chiama gli italiani: "Saranno loro a decidere"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni sorpassa Silvio Berlusconi alla guida del governo più longevo della Repubblica italiana. In attesa della festa a Bari per celebrare il primato del 1413esimo giorno del suo esecutivo, la presidente del Consiglio ha salutato il traguardo con un lungo post sui suoi profili social, in cui ha dato appuntamento agli elettori al 2027.

Il post sul record del governo più longevo

“Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana” ha annunciato Giorgia Meloni sui social, esprimendo tutta la sua soddisfazione con un post in cui ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo governo, sottolineando l’importanza della stabilità per il Paese.

“In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare. Questa stabilità non è merito di una persona sola – ha precisato la premier nel suo post – È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia. Non credo sia un caso che, da oggi, i tre Governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra”.

L’appuntamento con gli elettori

Nel lungo post, Meloni ha battuto sul tema della stabilità non senza rinunciare a una frecciata al campo largo, fissando poi l’appuntamento delle elezioni al prossimo anno.

“La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare – è l’affondo all’opposizione – Ma soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro”.

La festa di Giorgia Meloni a Bari

La presidente del Consiglio ha infine ricordato la festa organizzata da Fratelli d’Italia a Bari per celebrare il primato di governo più longevo della storia repubblicana, accompagnata dallo slogan “il Governo + stabile, l’Italia + forte”.

Ad ascoltare il discorso di Giorgia Meloni al porto del capoluogo pugliese sono attesi circa 10mila partecipanti in arrivo da tutta Italia, oltre ai vertici del partito, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e rappresentanti del governo.

Non è invece prevista la presenza dei ministri di Lega e Forza Italia, con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani che interverranno in videocollegamento.