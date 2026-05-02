Governo Meloni il secondo più longevo di sempre, quale il primo e quanto serve per batterlo: tutti i record

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il governo di Giorgia Meloni è diventato sabato 2 maggio 2026 il secondo più longevo della storia repubblicana con 1.288 giorni trascorsi a Palazzo Chigi dal giuramento al Quirinale del 22 ottobre 2022. In questa classifica resta primo il Berlusconi bis (1412 giorni) mentre sul terzo gradino del podio si piazza il Berlusconi quater.

Governo Meloni da record

Traguardo importante per Giorgia Meloni e per il suo governo che diventa a tutti gli effetti il secondo più longevo della storia repubblicana.

Insediatasi nel 2022, la leader di Fratelli d’Italia è ancora a Palazzo Chigi quasi quattro anni dopo, dopo aver fatto segnare un altro primato, ossia quello dell’essere diventata la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia.

La durate dei governi in Italia

A commentare la notizia è la stessa Meloni su Instagram con un lungo post. “Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno”, scrive la premier.

“Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale“, chiosa.

È opportuno ricordare come dal 1948 ad oggi in Italia si siano susseguiti 68 governi e 31 presidenti del Consiglio. La media di durata di tali governi si assesta sui 429 giorni, ossia circa un anno e due mesi.

Qual è il governo durato di più

Per ottenere la seconda piazza in questa speciale classifica, il governo di Giorgia Meloni ha superato il Berlusconi quater, di cui la stessa leader di Fratelli d’Italia fece parte come ministro della Gioventù tra il 2008 e il 2011. Davanti a sé resta solo il Berlusconi bis con i suoi 1.412 giorni, durato dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, di fatti l’unico vero ”quasi quinquennio” della storia repubblicana. I due governi sono distanti 124 giorni: per superarlo Meloni dovrebbe rimanere in carica fino al 31 agosto.

Scorrendo la classifica, si nota come il record di durata nella Prima Repubblica appartenga al primo governo di Bettino Craxi, negli anni Ottanta. Per quanto riguarda quelli a guida centrosinistra, il primato spetta al governo di Matteo Renzi (2014-2016), il quinto nella graduatoria con i suoi 1.024 giorni, davanti al governo Prodi I (1996-1998) e ad alcuni governi della Prima Repubblica come quello di Aldo Moro e quello di Alcide De Gasperi.

Al contrario, tra i governi più corti ci sono il Fanfani I, appena 22 giorni (dal 19 gennaio al 10 febbraio 1954), il De Gasperi VIII, 32 giorni (dal 16 luglio al 17 agosto 1953) e lo Spadolini II, 100 giorni (dal 23 agosto al 1º dicembre 1982).