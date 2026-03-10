Grace Kicaj, intervista all'attrice sulla Rai con Le libere donne: “Libertà che fa paura e libertà che salva”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un tipo di libertà che non fa rumore. Non è quella “da copertina”, non è l’idea patinata della donna che si prende tutto e non trema mai. È una libertà più scomoda, più vera: quella che ti obbliga a guardarti dentro, a riconoscere le crepe senza farne un dramma, a chiamare le cose con il loro nome. Grace Kicaj, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, appare così: una giovane attrice che non finge di avere già capito tutto, ma che sa ascoltarsi mentre cresce. E che, proprio per questo, sa essere lucidissima anche quando parla di fragilità. La sua parola-chiave è “fame”. Fame di lavoro, di vita, di imparare, di buttarsi. Non una fame ansiosa da prestazione, ma un bisogno quasi fisico di attraversare esperienze e farle diventare consapevolezza. È una fame che convive con un senso del dovere forte, a tratti spietato: l’idea di responsabilità che nasce già dal provino, si amplifica con il contratto, esplode sul set e poi, a volte, torna a casa insieme a lei. Perché, dice Grace Kicaj, non sempre è facile staccare, non ancora: quando sei in full immersion con un personaggio o quando sul set succedono dinamiche che ti toccano, il lavoro non si spegne con la fine della giornata. E questa onestà, senza posa, racconta già moltissimo di chi è. Le libere donne, in onda su Rai 1 dal 10 marzo, sembra il luogo naturale in cui questa sensibilità può accendersi. La serie, ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, mette al centro l’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano e lo scontro tra regole repressive e dignità. Mario Tobino, lo psichiatra non convenzionale interpretato da Lino Guanciale, prova a difendere le sue pazienti, alcune delle quali hanno trovato nella follia una forma di riparo o addirittura l’unica libertà possibile. Ed è qui che arriva Margherita Lenzi, il personaggio di Grace Kicaj: una giovane donna rinchiusa dal marito contro la sua volontà, con addosso il peso di un’ingiustizia che non è soltanto privata, ma culturale, sociale, storica. In un mondo dominato dagli uomini, la mancanza di scelta diventa una gabbia. E la gabbia, paradossalmente, può diventare il posto in cui scopri un sentimento, una fiducia, perfino un amore: ma anche dove rischi di perderli, e di perdere te stessa. Grace Kicaj, però, non parla mai di libertà come slogan. La dice in modo concreto: libertà è poter scegliere la vita che fai, è il privilegio di creare, è un mestiere “misterioso” e bellissimo, è la pittura come tana interiore quando la recitazione ti porta tutta fuori. Libertà, però, è anche sapere che fuori casa non sempre ti senti al sicuro, che certi traumi lasciano un’eco lunga, che la fiducia nelle persone può incrinarsi e cambiare il modo in cui guardi il mondo. È un equilibrio instabile: sentirsi invincibili e vulnerabili insieme, come succede nell’amore quando “doni l’anima” e la ferita è dietro l’angolo. Dentro questo intreccio tra passione e paura, tra istinto e ragione, tra desiderio e difesa, Le libere donne promette di esplorare quel confine sottile che la serie stessa mette in discussione: dove finisce la follia e dove comincia la libertà? E Grace Kicaj, con la sua fame e la sua tenerezza, sembra portare una risposta non teorica ma umana: la libertà non è l’assenza di fragilità. È la scelta di attraversarla senza vergognarsene, fino a ritrovare una forma nuova di sé.

In fase di lettura della sceneggiatura, quando non era ancora entrata nei panni del personaggio, che cosa l’ha colpita, affascinata o destabilizzata di Margherita?

“È stato un percorso particolare. Il provino mi arrivò direttamente in presenza: non ebbi la possibilità di registrare un self tape o di prendere confidenza con il materiale prima dell’incontro. Del progetto non si sapeva nulla, era riservato. Il personaggio era descritto solo dal punto di vista estetico; poi ricevetti due scene che lasciavano intuire che nella vita di questa donna stesse accadendo qualcosa di profondo. Questo aspetto si collega anche a un ricordo personale. Credo che l’amore per il cinema sia nato, forse inconsapevolmente, durante un’estate in cui avevo diciassette anni. Fu un periodo malinconico: i miei genitori lavoravano, restavo a casa con le mie sorelle, tra noia e compiti. Iniziai a guardare due o tre film al giorno, senza comprendere sempre fino in fondo ciò che vedevo. Eppure, ero incantata da quelle immagini, dai primi piani, dai volti delle attrici. Alcuni di quei film li ho rivisti in seguito, con maggiore consapevolezza. Tra questi c’era Ragazze interrotte: i capelli corti di Winona Ryder, la sua presenza così iconica, e poi Angelina Jolie. Quel film mi rimase impresso. Quando lessi le scene di Margherita, pensai proprio a quell’immaginario: la complessità femminile, il manicomio negli anni Quaranta, la salute mentale e il modo in cui veniva vissuta e trattata allora. Mi colpì la ricchezza del personaggio e la possibilità di raccontare un universo così denso. Da lì è iniziata una ricerca approfondita”.

Non è la prima volta che interpreta un ruolo ambientato in quel periodo storico: ha esordito con La Rosa dell’Istria. Si è mai chiesta perché il suo volto venga associato così spesso a quell’epoca?

“Sì, me lo sto chiedendo. Oggettivamente, la maggior parte dei provini per cui vengo convocata è ambientata in quel periodo. Il mio volto è stato definito ‘antico’, e per me è un grande complimento. In futuro, però, mi piacerebbe anche esplorare altro. Non abbandonare del tutto quel contesto, ma ampliare i miei orizzonti”.

Margherita la riporta molto alla condizione femminile. Qual è stata la domanda più forte o più spaventosa che le ha posto sul suo essere donna?

“Il non avere alcuna possibilità di scelta. In un mondo dominato dagli uomini, l’unica via di libertà per Margherita è fingere la follia, perché solo la follia concede uno spazio di autonomia. Questa consapevolezza mi ha spaventata molto. Ho pensato a quanto sia una fortuna nascere qui e ora. Allo stesso tempo, ho riflettuto sul fatto che ancora oggi, in altre parti del mondo, molte donne non godono delle opportunità che ho io”.

Due anni fa, quando l’ho conosciuta per La Rosa dell’Istria, le chiesi se si sentisse una donna libera. Mi rispose che sì, nel presente, ma che passeggiando per Milano non sempre si sentiva così, anche dopo un furto che aveva subito. Oggi riesce a definirsi una donna libera? È cambiato qualcosa?

“Sì, mi definirei una donna libera perché ho scelto la vita che conduco oggi. Fare l’attrice è uno dei misteri più affascinanti che esistano. Dipingo anche. La possibilità di scegliere, nonostante la stanchezza e i ritmi intensi, mi fa sentire libera e fortunata. Per il resto, la risposta è la stessa di due anni fa: non ho ancora superato quel trauma. In casa mi sento al sicuro, fuori purtroppo no. In quella circostanza, mi hanno spinta a terra e trascinata sul marciapiede per strapparmi la borsa. Erano due uomini contro una ragazza minuta, alta un metro e sessanta. È stata violenza. Il periodo successivo è stato molto difficile. Anche di giorno vedevo con maggiore intensità le fragilità dell’umanità: il tossicodipendente per strada, il senzatetto in condizioni misere. Situazioni che fanno parte della quotidianità, ma in quel momento la mia sensibilità era esasperata: percepivo ombre ovunque”.

Quali ombre, invece, le ha fatto attraversare il personaggio di Margherita?

“C’è una scena che ho sentito in modo particolare. Margherita perde fiducia nell’umanità, non solo negli uomini. Il marito non la ama ed è violento con lei. In manicomio accade un paradosso: lì incontra l’amore e si innamora del dottor Mario Tobino, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. Una sera, dalla finestra con le sbarre, lo vede nell’ufficio mentre bacia Paola e fa l’amore con lei. La prima volta non sono riuscita a entrare davvero nella scena. Alla seconda ho iniziato a piangere e non sono più riuscita a fermarmi. Non si trattava di immaginare, ma di osservare Margherita dall’esterno e provare per lei una tenerezza e una pena infinite. Ancora oggi, ripensandoci, provo i brividi: la gelosia, la paura di perdere qualcuno, il senso di smarrimento. A questo si aggiungono l’umiliazione e la solitudine”.

Quando attraversa ombre così intense per lavoro, come riesce poi a tornare alla quotidianità?

“Mi considero fortunata perché la pittura è uno dei doni che la vita mi ha fatto. La recitazione è apertura verso l’esterno, relazione continua. La pittura, invece, è introspezione. Quando dipingo, rientro nella mia dimensione più intima”.

Tra pittura e recitazione, quale le ha richiesto più sacrifici?

“La recitazione. Entrambe sono nate in modo naturale, ma la recitazione esige un equilibrio costante tra vita privata e lavoro. Significa stare lontano, accettare che dopo una lunga giornata sul set non si rientra del tutto in se stessi, perché una parte del personaggio rimane. Richiede cura verso se stessi e verso gli altri: il compagno, la famiglia, gli amici. Ci sono giornate in cui si vorrebbe che tutto si risolvesse da sé, ma occorre assumersi la responsabilità di affrontarle”.

Quanto sente il peso della pressione sociale e delle aspettative?

“Molto. A volte mi domando se siano aspettative altrui o mie. I miei genitori sono felici e mi sostengono, la persona che amo è orgogliosa di ciò che sto facendo. La pressione, in realtà, nasce soprattutto da me stessa. Fatico a fermarmi e riconoscere il percorso compiuto: tre anni di lavoro, quattro progetti, due ruoli da protagonista. Non riesco a concedermi un momento di soddisfazione”.

Iniziare a recitare è stato per lei, con il senno di poi, un atto di lucida follia o di folle razionalità?

“Folle razionalità. Si è presentata un’opportunità e ho deciso di provarci. La curiosità è l’atteggiamento più sano per avvicinarsi a questo mestiere. Definire qualcuno ‘curioso’ è per me un grande complimento. Ho avuto anche un esordio sereno, mi sono sentita accolta. Con un inizio diverso forse avrei provato più timore, ma l’amore per questo lavoro sarebbe rimasto”.

Quale limite ritiene che la recitazione le abbia fatto superare?

“Forse non me ne rendo conto mentre accade. Devo però citare Michele Soavi, il regista di Le libere donne: mi ha insegnato moltissimo, è una persona straordinaria. Mi sono fidata completamente di lui; se mi avesse chiesto di buttarmi da uno scoglio, lo avrei fatto. Non esistevano barriere nelle sue richieste. Bastava uno sguardo per capirci. Ci siamo voluti molto bene e credo che da rapporti così nascano risultati autentici. Vale anche per gli altri colleghi, ma con lui è stato speciale”.

Molti attori sostengono di aver scelto questo mestiere anche per il suo valore terapeutico. Per lei è stato così? E, se sì, si tratta di una terapia che cura le sue zone d’ombra o di un percorso che la mette alla prova spingendola oltre?

“Direi soprattutto la seconda. Spinge ad andare oltre i propri confini. Questo lavoro ha una dimensione terapeutica, ma allo stesso tempo ho sentito il bisogno di intraprendere un percorso di terapia proprio per affrontarlo: è un circolo continuo. È terapeutico perché permette di elaborare ferite del passato, che prima o poi emergono, anche senza voler attingere ai ricordi in modo forzato. Naturalmente esistono attori che lavorano in modo diverso dal mio ma per me, soprattutto, è terapeutico scoprire di poter fare nella finzione ciò che nella vita quotidiana non si avrebbe il coraggio di fare. Dire un no, per esempio. Oppure interpretare un personaggio molto più audace e sicuro di sé. In quel momento si comprende che quella sicurezza è una possibilità reale, da richiamare quando serve. In fondo, credo che entrambe le dimensioni convivano”.

Quando lavora, quanto riesce a bilanciare istinto e ragione? Se dovesse indicare una percentuale, quale spazio occupa l’uno e quale l’altra? Ci sono stati momenti in cui una componente ha prevalso sull’altra?

“Mi considero una persona molto istintiva, anche nell’approccio ai personaggi. Quando ricevo un provino, lo leggo e ripeto le scene, ma evito di provarle in modo strutturato prima dell’incontro. Preferisco affidarmi all’istinto. Per me la prima vera prova è quella in presenza, perché i luoghi e le persone sono sempre diversi da come li immagino. Non ha senso decidere in anticipo ogni gesto o movimento. Mi affido all’intuizione, che finora non mi ha mai tradita. La ragione interviene quando avverto pressione o insicurezza. Se lavoro con un regista che mi mette in discussione o che non sembra pienamente convinto, allora divento più razionale e temo di non essere all’altezza. Quando invece prevale l’istinto, affronto il lavoro con maggiore leggerezza: lo faccio e resto in attesa del risultato”.

Ha avuto in questi anni un confronto diretto con il giudizio, non solo degli addetti ai lavori ma anche del pubblico. Che cosa l’ha sorpresa, in positivo e in negativo, dell’essere così esposta?

“In negativo, capita di imbattersi in articoli o interviste mai rilasciate, con informazioni del tutto errate. A volte sbagliano l’età, altre volte scrivono che sono arrivata in Italia in un periodo diverso da quello reale, o che sono cresciuta in Toscana, o che ho studiato all’Accademia Silvio d’Amico, cosa che non è mai avvenuta. Nell’epoca delle fake news ci si ritrova con un’identità parallela. All’inizio sorprende, poi si impara a prenderla con ironia. Fa un certo effetto anche vedere le proprie fotografie circolare sui social o usate come immagini profilo da altri. In positivo, ricordo l’uscita del mio primo film, La Rosa dell’Istria, finora il progetto più importante a cui abbia partecipato e che il pubblico ha visto (Le libere donne, non so come verrà accolto). Ricevetti molti messaggi. Alcune persone mi scrivevano per ringraziarmi: provenivano da famiglie di esuli e sentivano che quella storia non era mai stata raccontata abbastanza. In quei momenti si comprende di parlare davvero a qualcuno e di avere una responsabilità. Ed è qualcosa di prezioso”.

In fondo è anche questo che dà senso al suo lavoro.

“Sì. Non credo che il mio sia un mestiere da vivere in modo egoistico. Si recita anche per gli altri. Quando guardo Vicky Krieps penso a quanto mi abbia dato come interprete. Mi piacerebbe che qualcuno, osservandomi, provasse la stessa emozione. Non tanto un giudizio estetico, ma il riconoscimento di un lavoro fatto con dedizione”.

Mi sorprende che abbia citato Vicky Krieps. Non è un riferimento scontato.

“La ammiro molto. È una delle attrici che ho scoperto quando ho iniziato a guardare cinema con maggiore consapevolezza. Con Il filo nascosto ho provato una vera fascinazione nei suoi confronti. Cerco di vedere tutti i suoi film. Di recente ho condiviso un set in cui era presente anche lei. È stato emozionante. Mi sembrava quasi irreale”.

È una scelta poco convenzionale, ed è straordinaria.

“Ma non è solo una questione di bellezza. È difficile definirla. Trasmette una qualità impalpabile, come una sensazione. Dal vivo non si riesce quasi a fissare ogni dettaglio del suo volto, ma l’impressione che lascia è intensa, quasi fisica. La stimo profondamente”.

Torniamo al tema del giudizio. Ha lavorato anche come modella. È riuscita a liberarsi dell’etichetta della “bella ragazza”?

“Credo di sì. Oggi percepisco molto meno quel tipo di etichetta. Rimane, naturalmente, il timore di non essere adeguata o di non risultare abbastanza attraente, ma penso sia un sentimento diffuso tra attori e attrici. Se non esistesse, forse sarebbe insolito. In ogni caso, non vivo più con l’ansia di sapere dove sia la macchina da presa o da quale lato venga ripresa l’inquadratura. Mi concentro sull’interpretazione”.

Che cosa significa per lei crescere?

“Diventare più consapevole. Crescere ha significato smettere di preoccuparmi di questioni che un tempo mi toglievano il sonno. Ho imparato a ridimensionare certi pensieri, a concentrarmi su me stessa, sui miei affetti, sul lavoro. Ho riscoperto il valore della lentezza. Un tempo sentivo l’urgenza di uscire, fare, riempire ogni momento. Oggi, se è sabato, posso scegliere di restare a casa o di mangiare una pizza senza avvertire la pressione di dover essere altrove”.

Che peso hanno avuto, nel suo percorso di crescita, parole come “responsabilità” e “senso del dovere”?

“Moltissimo. Questo lavoro comporta una responsabilità enorme. Fin dal primo giorno di set, in realtà già dal momento della scelta, ci si sente investiti di qualcosa di grande. Si pensa: ‘Hanno scelto me’. Poi arrivano le prove, la lettura del copione, e nasce il timore di non essere all’altezza, che il regista possa pentirsi della decisione. Quando si firma il contratto e si arriva sul set, si comprende che una parte del risultato dipende anche da sé. Certo, un film è il frutto del lavoro di molti: regia, fotografia, colleghi. Ma resta la consapevolezza che, se non si è lavorato bene, si rischia di compromettere la giornata. E anche dopo la fine delle riprese può affiorare il dubbio di aver potuto fare di più. Quindi sì, responsabilità e senso del dovere hanno per me un peso enorme”.

Significa che il lavoro la segue anche a casa?

“A volte sì. Forse perché non ho ancora un’esperienza tale da riuscire a staccare completamente. Alcune dinamiche del set continuano a toccarmi. Nei periodi di immersione totale nel personaggio, una parte di quel mondo entra inevitabilmente anche nella vita privata”.

Lei è giovanissima. Ha mai avuto la sensazione di essere cresciuta troppo in fretta?

“È una sensazione che mi accompagna da sempre. Ne parlavo con mia madre e con la mia terapeuta pochi giorni fa. Mi chiedevo perché, quando discuto con qualcuno, impieghi molto tempo a liberarmi dalla rabbia o dalla tristezza, anche se ricevo delle scuse. La mia terapeuta mi ha detto che sono stata costretta a crescere troppo in fretta. Invece di vivere l’infanzia con leggerezza, ho interiorizzato presto il senso di responsabilità. Forse per questo, quando qualcosa mi ferisce, non riesco a lasciarla andare con facilità. Non funziona come per chi riesce a dire ‘tutto risolto’ e voltare pagina. È un discorso complesso, che sto ancora cercando di comprendere fino in fondo”.

Che cosa pensa di aver perso della sua parte bambina, crescendo così in fretta?

“Non so se abbia davvero perso qualcosa. Mi sono accorta che alla fine di ogni set provo una sensazione molto intensa, come se il cuore si dividesse in due. Si crea una famiglia scelta, costruita giorno dopo giorno, e non si sa se la si rivedrà. In questo mi sento ancora bambina. Allo stesso tempo, ho imparato a vivere questi momenti con maggiore consapevolezza. Non ha senso soffrire in anticipo pensando alla fine. Ma quando la fine arriva davvero, è dolorosa”.

Non ha mai pensato che salutare un set somigli un po’ a lasciare casa?

“Sì, è esattamente così. Le libere donne è stato un set di tre mesi e mezzo: un’esperienza totalizzante. Alla fine di tutto, ci si sente disorientati, ci si chiede quale sarà il passo successivo, con chi si lavorerà, come sarà senza quel regista. Dopo le riprese, mi sono anche trasferita a Roma. In un certo senso ho lasciato davvero una casa”.

Il lavoro l’ha spinta a prendere decisioni che forse rimandava da tempo?

“Ho trovato la forza di dire: ‘Vado’”.

Quel “vado” ha segnato un confine tra ciò che era e ciò che desidera diventare? È stata una conquista di libertà o un taglio netto?

“È stata una conquista di libertà. Quando si trova il coraggio di andare verso ciò che può rendere più autonomi, inizialmente sembra un distacco radicale. In realtà è semplicemente l’inizio di un nuovo capitolo. Non significa recidere i legami con ciò che si è lasciato. Anche se, nel momento della scelta, avrei voluto che fosse un cambiamento drastico… Oggi mi divido tra due città: il mio compagno vive nella mia vecchia città, io qui, a Roma”.

Questo continuo spostamento torna spesso nel suo racconto, da quando da bambina ha lasciato l’Albania, la sua terra.

“È vero. È un tema che affronto anche in terapia”.

Trasferirsi ha modificato il suo status di figlia?

“Se intende il rapporto con i miei genitori, sì, è cambiato in meglio. Andare via di casa è stata la scelta migliore. Ha sanato piccole crepe nate durante l’adolescenza. Oggi abbiamo un rapporto splendido: sono i miei primi sostenitori. Ci sentiamo ogni giorno, ci vediamo quando possibile. È stata una decisione salutare per tutti”.

Quelle crepe erano semplice ribellione adolescenziale?

“Sì, le dinamiche tipiche di quell’età. Spesso l’uscita di casa viene interpretata come un gesto di ribellione, ma in realtà è un bisogno di indipendenza. Non si è trattato di nulla di traumatico”.

Oggi, se si guarda allo specchio, che cosa è rimasto costante in lei negli ultimi due anni? L’autodeterminazione, la tenacia, la testardaggine?

“La fame. È la prima parola che mi viene in mente. La stessa fame di allora è ancora qui: fame di lavoro, di vita, di apprendere, di mettermi in gioco”.

E come pensa di poterla saziare?

“Facendo, senza fermarmi. Naturalmente non significa rinunciare al riposo. Ma dal punto di vista creativo desidero lavorare su progetti che mi convincano profondamente, sceneggiature che non veda l’ora di interpretare. E spero di continuare a trovare set in cui si crei un vero senso di famiglia, come è accaduto finora”.

A proposito di creatività, la sua pittura ha subito un cambiamento?

“Enorme. Prima di girare Le libere donne avevo smesso completamente di dipingere. Poi, a febbraio, con il trasferimento a Roma e con l’innamoramento, la mia pittura è cambiata radicalmente. L’anno scorso ho realizzato circa trenta quadri, e per la prima volta mi sono piaciuti davvero. Anche le persone intorno a me si stupivano: ‘Li hai fatti tu?’. E in quelle tele si percepisce l’amore”.

È cambiato il modo di guardarsi dentro?

“Sì. Ho raggiunto un livello di onestà molto diretto. Ho riversato tutto sulle tele senza timore, con un’energia quasi incontenibile. È stato naturale, come ritrovare una parte di me che sembrava essersi nascosta”.

Qual è l’ultimo atto di tenerezza che si è concessa?

“Un pianto. Non ho mai avuto difficoltà a piangere, in qualsiasi luogo o momento. Negli ultimi tempi, però, a casa facevo fatica a lasciarmi andare: prevaleva la rabbia. Concedermi di piangere, cercare quel momento invece di reprimerlo, è stato un gesto di cura verso me stessa”.

È liberatorio?

“Sì, molto”.

Lei ha detto di essersi innamorata a febbraio. Dal suo punto di vista, l’amore è una forza acquisita o una vulnerabilità in più?

“Entrambe, uscirei dalla retorica dell’uno o dell’altro. Quando ci si innamora davvero si diventa estremamente vulnerabili, ma allo stesso tempo ci si sente invincibili. È una spinta potente: nasce il desiderio di costruire, di condividere, di sostenersi a vicenda. La vulnerabilità, però, è sempre presente, perché si offre all’altro una parte profonda di sé”.

Quindi tende ad alzare barriere di protezione?

“Sì, spesso. Con i miei genitori, con la persona che amo, con gli amici. È un meccanismo che scatta quasi automaticamente. Tuttavia, mi rendo conto che, per comunicare davvero, quelle difese non possono restare sempre attive. Bisogna capire quando è il momento di abbassarle”.