Graduatoria Medicina 2026 su Universitaly dopo test e semestre filtro, fuori 5 mila studenti: pronti i ricorsi

Si preannunciano già ricorsi ancora prima della pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina 2026 su Universitaly, dopo il semestre filtro e la comunicazione dei risultati del secondo appello del test del 23 dicembre scorso. L’avvocato Marco Tortorella, che patrocina i ricorsi di Consulcesi & Partners, ha spiegato che “la graduatoria sarà costruita su regole cambiate in corsa e su un percorso che non ha garantito le stesse condizioni a tutti”. Anche l’Unione degli Universitari ha annunciato un ricorso collettivo al Tar.

Quando e dove sarà pubblicata la graduatoria di Medicina 2026

La graduatoria nazionale di Medicina 2026 sarà pubblicata alle ore 16 di giovedì 8 gennaio.

Gli studenti che hanno preso parte ai due appelli di novembre e dicembre dopo il semestre filtro potranno verificare il loro punteggio e l’assegnazione della sede nell’area riservata sul portale Universitaly.

ANSA

Come funziona la graduatoria di Medicina 2026

Ai due appelli di Medicina sono stati promossi in Biologia più di 21 mila studenti, in Chimica oltre 24 mila partecipanti e in Fisica più di 11 mila studenti.

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha ufficializzato il decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale che delinea il perimetro di ‘accesso alla facoltà di Medicina.

Nella graduatoria possono rientrare studenti con sufficienze dirette, sufficienze reintegrate e crediti da recuperare.

Perché sono pronti i ricorsi sulla graduatoria di Medicina 2026

Il pool legale Consulcesi & Partners, ancora prima della pubblicazione della graduatoria, ha annunciato di essere già al lavoro sui ricorsi contro la procedura di accesso alla facoltà di Medicina, “a tutela di tutti gli studenti che risulteranno esclusi da una graduatoria ritenuta viziata da irregolarità note e non adeguatamente sanate“.

L’avvocato Marco Tortorella, che patrocina i ricorsi di Consulcesi & Partners, ha spiegato all’agenzia ANSA che “il semestre filtro non è stato uguale per tutti, la frequenza è stata breve e spesso non in presenza, e si sono verificate violazioni dell’anonimato, fughe di notizie e quesiti errati o ambigui“.

Tortorella ha aggiunto: “La graduatoria verrà costruita su regole cambiate in corsa e su un percorso che non ha garantito le stesse condizioni a tutti. In queste situazioni, chi non verrà ammesso ha fondati elementi per far valere i propri diritti davanti ai giudici amministrativi”.

Anche l’Unione degli Universitari ha annunciato un ricorso collettivo al Tar.