Graduatorie Gps 2026, scadenza per la presentazione della domanda spostata almeno a marzo

Le graduatorie provinciali di supplenza non sono più attese per febbraio. Lo slittamento della domanda da dicembre al 22 gennaio, sposta la scadenza nel mese di marzo. Come dichiarato dei sindacati è stata risolta una parte problematica dell’iscrizione ai percorsi abilitanti, ma gli stessi non sono stati ancora convocati per prendere visione della nuova piattaforma di gestione delle domande. Nei prossimi giorni, quindi sempre più docenti raggiungeranno i punti di servizio (12 punti).

Prorogata scadenza per Gps

Il ministero dell’Istruzione e del Merito è attualmente al lavoro sull’ordinanza e sulle nuove tabelle di valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026/28. Sebbene inizialmente si ipotizzasse una chiusura delle procedure entro il mese di febbraio, lo stato attuale della bozza indica uno slittamento dei termini.

La finestra temporale per la presentazione della domanda sarà di venti giorni e, anche in caso di pubblicazione immediata dell’ordinanza, la scadenza effettiva slitterebbe inevitabilmente al mese di marzo. Questo ritardo tecnico è dovuto alla necessità di risolvere le problematiche legate ai percorsi abilitanti e alla convocazione dei sindacati per la visione della nuova piattaforma di gestione delle istanze.

Lo slittamento della scadenza porta con sé alcuni vantaggi. Chi ha iniziato il servizio il 1° settembre 2025 potrà infatti raggiungere i 12 punti di servizio pieni senza dover ricorrere all’inserimento con riserva. Inoltre, le settimane aggiuntive permettono a chi sta frequentando nuovi corsi o master di conseguire i titoli in tempo utile per farli valutare nel nuovo biennio.

Cosa sono le graduatorie Gps

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono gli elenchi utilizzati dagli Uffici Scolastici Territoriali per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle scuole statali, con contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto. Il sistema si articola in due fasce distinte sia per il posto comune che per il sostegno.

Nella scuola dell’infanzia e primaria, la prima fascia è riservata ai docenti abilitati (come i laureati in Scienze della Formazione Primaria o i diplomati magistrali ante 2001/02), mentre la seconda accoglie gli studenti del terzo anno di laurea con almeno 150 CFU. Per la scuola secondaria di I e II grado, la distinzione avviene tra chi possiede l’abilitazione specifica (prima fascia) e chi è in possesso del solo titolo di studio idoneo alla classe di concorso (seconda fascia).

Un capitolo a parte riguarda le GPS sostegno, dove la prima fascia è destinata ai docenti specializzati, mentre la seconda richiede almeno tre anni di servizio specifico nel grado richiesto. La procedura di presentazione avviene esclusivamente online tramite le credenziali SPID o CIE, permettendo all’aspirante di scegliere una sola provincia per tutti gli insegnamenti richiesti.

Come aumentare il punteggio

Migliorare il proprio posizionamento nelle GPS è fondamentale per aumentare le probabilità di ricevere un incarico di supplenza annuale. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei titoli di accesso, dei titoli culturali e del servizio prestato. Oltre ai 12 punti annuali derivanti dal servizio specifico, gli aspiranti possono incrementare la propria quota attraverso il conseguimento di certificazioni e titoli accademici riconosciuti dal Ministero.

Tra i titoli più comuni valutati nelle tabelle ministeriali rientrano le certificazioni informatiche, le certificazioni linguistiche (dal livello B2 al C2) e i Master universitari di primo e secondo livello, solitamente valutati 1 punto ciascuno. Anche i titoli di specializzazione e i corsi di perfezionamento permettono di accumulare punti.

Con il nuovo aggiornamento 2026/28, i docenti hanno la possibilità di dichiarare nuovi titoli conseguiti dopo l’ultima riapertura, ottimizzando la propria posizione.