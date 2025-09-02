Graham Greene è morto, addio a Uccello Scalciante di Balla coi Lupi: l'attore fu candidato all'Oscar

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Graham Greene, l’Uccello Scalciante di “Balla coi lupi“, è morto a Toronto il 1° settembre 2025- L’attore, volto simbolo dei nativi americani del cinema hollywoodiano, è scomparso all’età di 73 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata resa nota dalla famiglia dell’interprete canadese di origini Oneida.

Chi era Graham Greene

Nato il 22 giugno 1952 nella riserva delle Sei Nazioni vicino a Brantford, in Ontario, Graham Greene si era formato come attore presso il Native Theatre School di Toronto.

Dopo anni di lavori manuali e di esperienze teatrali in Canada e nel Regno Unito, ha debuttato in televisione nel 1979 con la serie The Great Detective, e al cinema nel 1983 con Running Brave.

IPA

Graham Greene in Balla coi lupi

La svolta è arrivata con “Balla coi lupi“, il kolossal diretto e interpretato da Kevin Costner che vinse 7 premi Oscar.

Da quel momento, la carriera di Greene è decollata, l’attore ha recitato in numerose pellicole di successo come “Maverick”, “Die Hard – Duri a morire”, “Il miglio verde”, “Molly’s Game” e “The Twilight Saga: Breaking”.

Il ruolo di Uccello Scalciante in Balla coi Lupi

Greene è diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo in “Balla coi lupi” (1990), dove interpretava Uccello Scalciante (Kicking Bird), un saggio sciamano Lakota.

La sua performance gli è valsa una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1991, un traguardo storico per un attore indigeno canadese.

I riconoscimenti

Oltre al cinema, Greene ha avuto una lunga carriera televisiva con ruoli in serie come “Northern Exposure”, “Longmire”, “Goliath”, “Reservation Dogs”, “The Last of Us” e “Tulsa King”. Ha inoltre prestato la voce in numerosi audiolibri e progetti per bambini, vincendo un Grammy Award nel 2000.

Sebbene non si considerasse un apripista, Greene è stato un punto di riferimento per molte generazioni di attori indigeni nordamericani. La sua presenza scenica, sobria ma intensa, ha contribuito a scardinare stereotipi consolidati, offrendo una rappresentazione più autentica e dignitosa dei popoli nativi sul grande schermo.

Oltre alla nomination all’Oscar, Graham Greene ha ricevuto numerosi riconoscimenti: un Gemini Award, un Canadian Screen Award e una stella sulla Canada’s Walk of Fame nel 2021.

Nel 2002 è stato premiato al Tokyo International Film Festival per il film Skins e ha ricevuto il Lifetime Achievement Award dal Southwest Museum di Los Angeles per il suo contributo alla cultura nativa americana.

Greene lascia la moglie Hilary Blackmore, sposata nel 1990, e la figlia Lilly Lazare-Greene, nata da una precedente relazione con l’attrice Carol Lazare.