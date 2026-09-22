Granarolo dell’Emilia, blitz della Finanza nei campi: lavoratori in nero e aziende sanzionate

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È di quattro lavoratori irregolari scoperti e sanzioni elevate il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza nelle campagne di Granarolo dell’Emilia. Le aziende agricole coinvolte sono state individuate e sanzionate per lavoro nero, con l’ausilio di un elicottero della Sezione Aerea di Rimini, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso in agricoltura.

Controlli aerei e ispezioni nelle aziende agricole

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno condotto un’attività ispettiva mirata in due aziende agricole situate nel territorio di Granarolo dell’Emilia. L’operazione si è avvalsa del supporto della componente aeronavale del Corpo: un elicottero della Sezione Aerea di Rimini ha sorvolato l’area durante le verifiche, permettendo un controllo più efficace e tempestivo delle attività lavorative nei campi.

Lavoratori in nero e sanzioni elevate

Nel corso delle ispezioni, le Fiamme Gialle hanno scoperto l’impiego di quattro lavoratori privi di contratto regolare e di copertura previdenziale. Per ciascuna delle due aziende agricole coinvolte è scattata la cosiddetta “maxi-sanzione” per lavoro nero, pari a 1.950 euro per ogni lavoratore irregolare individuato. L’intervento ha portato quindi a sanzioni complessive di rilievo, a testimonianza della severità delle misure adottate contro il lavoro sommerso.

Segnalazione all’Ispettorato e ulteriori sanzioni

Le aziende agricole sono state segnalate all’Ispettorato di Area Metropolitana di Bologna per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, durante i controlli è emerso che alcuni lavoratori avevano percepito retribuzioni in contanti, una pratica vietata dalla normativa vigente. Per questa violazione è stata applicata un’ulteriore sanzione, compresa tra 1.000 e 5.000 euro per ciascuna retribuzione corrisposta in tale modalità.

Il fenomeno del lavoro sommerso nel bolognese

Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Bologna ha intensificato i controlli per contrastare il lavoro sommerso nel settore agricolo e non solo. Nel capoluogo felsineo sono stati scoperti oltre 70 lavoratori “in nero”, alcuni dei quali anche irregolari sul territorio dello Stato. Questo dato sottolinea la portata del fenomeno e la necessità di mantenere alta l’attenzione su queste pratiche illecite.

Impegno costante per la tutela dei lavoratori

Le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle testimoniano il continuo impegno del Corpo nel garantire la tutela degli interessi dei lavoratori e la leale concorrenza tra imprese. L’azione di contrasto al lavoro nero e alle irregolarità nel settore agricolo rappresenta una priorità per la Guardia di Finanza, che prosegue nell’attività di vigilanza e repressione delle violazioni a tutela della legalità e dei diritti dei lavoratori.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta a Granarolo dell’Emilia si inserisce in un più ampio quadro di controlli e verifiche che la Guardia di Finanza sta portando avanti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di contrastare efficacemente il lavoro sommerso, garantendo condizioni di lavoro regolari e tutelando la dignità dei lavoratori. Le sanzioni comminate e le segnalazioni agli organi competenti rappresentano strumenti fondamentali per scoraggiare comportamenti illeciti e promuovere una cultura della legalità nel mondo del lavoro.

IPA