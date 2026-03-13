Grande Fratello Vip 2026 concorrenti, Alessandra Mussolini è un caso negli Stati Uniti: "Nipote del dittatore"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, è stata confermata Alessandra Mussolini. La presenza della politica nel cast del reality, in onda su canale 5 dal 17 marzo, non è passata inosservata negli Stati Uniti. Variety, nota rivista americana dedicata al mondo dello spettacolo, ha deciso di dedicare un articolo alla questione, sollevando un caso, titolando “Benito Mussolini’s Granddaughter to Compete on ‘Celebrity Big Brother’ in Italy. Alessandra Mussolini viene citata nel titolo solo come la “nipote del dittatore” e nel testo viene definita “figura controversa”.

Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini nel cast sulla stampa estera

La rivista statunitense ha scelto di dedicare un articolo ad Alessandra Mussolini, ritenendo una notizia di rilievo la sua presenza tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, per due aspetti.

Il primo è perché è la nipote di Benito Mussolini.

ANSA

Il secondo, per la rivista, è che per la prima volta un politico partecipa ad un reality.

Variety scrive “Alessandra Mussolini, nipote del dittatore fascista italiano Benito Mussolini e da tempo figura controversa sia in ambito politico che nel mondo dello spettacolo, sta per diventare una concorrente della versione italiana di “Grande Fratello VIP””.

Come viene descritta Alessandra Mussolini come concorrente del Grande Fratello Vip

La rivista ha anche dedicato spazio alla sua biografia, sottolineando prima i suoi legami di parentela, anche con l’attrice Sophia Loren, che la sua carriera nello spettacolo e in politica.

“Alessandra è figlia di Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini, e di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, il che la rende nipote della Loren. Sarà sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate del “Grande Fratello VIP”, come si chiama in Italia il reality show di Endemol Shine”, così l’articolo di Variety descrive Alessandra Mussolini.

E poi aggiunge: “La nipote di Mussolini si muove da tempo tra il mondo dello spettacolo e quello della politica italiana. Inizialmente ha cercato di emulare la carriera della Loren recitando in una dozzina di film italiani tra il 1972 e il 1990, compreso un piccolo ruolo al fianco della Loren in “Una giornata speciale” di Ettore Scola, ambientato durante la visita di Hitler in Italia nel 1938.

Nel 1982 ha persino pubblicato un album di musica pop in Giappone, intitolato “Amore”. Seguendo le orme del nonno, Alessandra Mussolini è poi entrata in politica all’inizio degli anni ’90 come membro del Movimento Sociale Italiano, diventando una figura di spicco della destra”, le parole di Variety.

La carriera nello spettacolo di Alessandra Mussolini

Prima di far parte del cast del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2020.

All’epoca era presidente del Consiglio Giuseppe Conte, forse per questo la sua partecipazione nel cast del programma Rai fece meno scalpore all’estero rispetto a quella attuale con il governo Meloni.

È stata anche giurata de La Pupa e il Secchione nel 2006, concorrente de Il Cantante Mascherato nel 2021 e di Tale e Quale Show nel 2022.