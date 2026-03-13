Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti sono entrati nella casa: i video degli ingressi e le prime polemiche
I primi quattro concorrenti sono entrati nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2026
Al via il Grande Fratello Vip 2026. La nuova edizione del reality show Mediaset partirà ufficialmente martedì 17 marzo, ma i primi concorrenti sono già entrati nella casa più famosa d’Italia. Si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, che hanno fatto ingresso nel giardino della casa nel pomeriggio di oggi, 13 marzo. I quattro trascorreranno la notte dormendo nei sacchi a pelo. Intanto arrivano già le prime polemiche, incentrate sulla partecipazione di Alessandra Mussolini.
- Al via il Grande Fratello Vip 2026
- L'ingresso dei primi concorrenti
- Il cast completo del GF Vip 2026
- Le prime polemiche
Al via il Grande Fratello Vip 2026
Ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, per la prima volta con una inedita Open House.
Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo i primi concorrenti del reality show di Mediaset hanno fatto ingresso nella casa. Fermandosi però all’esterno, nel giardino.
L’iconica porta rossa della casa si aprirà infatti soltanto alla partenza ufficiale del Gf Vip 2026, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.
L’ingresso dei primi concorrenti
A entrare per primi al Gf Vip sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.
L’apertura anticipata della casa con l’ingresso dei primi concorrenti è avvenuta in diretta a Dentro la notizia, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.
I quattro saranno i protagonisti dell’Open House, antipasto della nuova edizione del Gf Vip.
I quattro concorrenti trascorreranno la prima notte nel giardino della casa, dormendo nei sacchi a pelo.
Fino all’arrivo degli altri partecipanti e al via ufficiale del Grande Fratello Vip 2026, martedì 17 marzo.
Il cast completo del GF Vip 2026
A condurre il Grande Fratello Vip 2026 ci sarà Ilary Blasi, già conduttrice delle prime tre edizioni, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Oltre ai quattro concorrenti già entrati, ci saranno Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e Gionny Scandal.
Le prime polemiche
Il Gf Vip 2026 deve ancora partire ufficialmente ma già ci sono le prime polemiche.
Polemiche che arrivano questa volta dall’estero, dagli Stati Uniti in particolare.
Variety, nota rivista dedicata al mondo dello spettacolo, ha infatti dedicato un articolo al programma e alla partecipazione tra i concorrenti di Alessandra Mussolini.
La rivista statunitense solleva il caso definendola una “figura controversa”, sia per la sua attività politica che per il rapporto di parentela con Benito Mussolini.