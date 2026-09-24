Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico bestemmia e viene cacciato dalla casa: il comunicato ufficiale

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Simone Annicchiarico ha lanciato un’imprecazione che gli è costata l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. La bestemmia è stata pronunciata sottovoce e senza che ci fosse una lite, ma è stata ripresa e resa visibile sul sito del programma. Sui canali ufficiali del reality è poi arrivata la comunicazione che il concorrente deve abbandonare la casa.

La bestemmia di Simone Annicchiarico

A quanto pare, non era in corso alcuna lite tra gli inquilini del GF Vip. Giancarlo Danto stava cucinando e Annicchiarico era vicino all’altro concorrente.

Forse non convinto della preparazione, ha pronunciato la bestemmia a bassa voce e velocemente, come fosse uno sfogo.

ANSA

Il momento non è però andato in onda sulla Regia 1, il flusso trasmesso su Mediaset Extra, ma sulla Regia 2, visibile solo sul sito ufficiale del programma.

Seppure il pubblico del sito sia più ristretto e composto dagli spettatori più assidui, ciò non ha impedito di ritagliare, condividere e rilanciare sui social l’imprecazione di Annicchiarico.

Il video diventato virale sui social

Il video è presto iniziato a circolare sui social diventando virale. Secondo quanto accaduto già in passato all’interno del programma, chi bestemmia viene eliminato.

Anche nel caso di Simone Annicchiarico, dal reality hanno fatto sapere che il concorrente deve abbandonare la casa.

La comunicazione è arrivata tramite i canali social del Grande Fratello Vip che ha pubblicato un post in cui ha annunciato che si è deciso che il figlio di Walter Chiari abbandoni la casa.

Annicchiarico al Gf Vip

Inizialmente si era pensato che la produzione del programma, sempre intransigente nei confronti di chi bestemmia, potesse fare uno strappo alla regola dato che il concorrente è molto apprezzato dal pubblico.

Nei giorni di permanenza al GF Vip, Simone Annicchiarico ha dimostrando di essere un ottimo concorrente, perfetto per i reality show perché in grado sia di innescare dinamiche che di sapersi raccontare.

Qualche giorno fa aveva confidato di sentirsi molto solo da quando non c’è più sua madre, non avendo nessuno accanto a lui.