Grandine a Milano, confermata l'allerta meteo: monitorati i fiumi Lambro e Seveso

Milano è stata colpita da una forte grandinata e le autorità hanno deciso di confermare l’allerta gialla per il rischio idrogeologico. Ancora sotto monitoraggio, dopo le esondazioni dovute alle piogge dei giorni scorsi, i due fiumi del capoluogo lombardo, il Lambro e il Seveso.

Durante il pomeriggio del 24 settembre Milano è stata colpita da una forte grandinata dopo le piogge che nei giorni scorsi hanno causato danni ed esondazioni in tutta la città.

I chicchi sono caduti soprattutto nella zona sud occidentale della città, in alcuni casi coprendo le strade di bianco. Il temporale non è stato eccessivamente violento e non si registrano danni ingenti.

ANSA Gli effetti del maltempo a Milano

I vigili del fuoco, segnala Milano Today, hanno comunque effettuato una ventina di interventi, per lo più per risolvere infiltrazioni di acqua nelle abitazioni del capoluogo lombardo.

Confermata l’allerta gialla

Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l’allerta gialla fino alle 6:00 del mattino del 25 settembre su tutto il territorio del comune di Milano per il rischio idrogeologico.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione in prossimità della aree a rischio, come i fiumi e i sottopassi, in particolare nella zona nord della città, che soffre maggiormente degli innalzamenti improvvisi del livello dei corsi d’acqua.

Il Comune ha anche ricordato che i cittadini devono provvedere alla messa in sicurezza degli oggetti e dei vasi presenti sui balconi e di tutto ciò che può essere spostato dal vento e danneggiato dalle intemperie.

Sotto monitoraggio il Seveso e il Lambro

Rimangono monitorati i livelli dei due fiumi di Milano, il Seveso e il Lambro, nel timore che ulteriori ondate di maltempo riportino i corsi d’acqua, spesso stretti in corsi ridotti o sotterranei, a esondare.

Il centro operativo comunale della protezione civile continuerà a tenere sotto controllo attento i due fiumi, e sarà pronta a intervenire nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

Negli scorsi giorni è stato il Seveso a esondare, riempiendo d’acqua le strade dei quartieri Niguarda e Prato Centenaro nonostante l’azione delle vasche di laminazione.