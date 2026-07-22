Grandine a San Benedetto del Tronto, parabrezza distrutti e decine di feriti: caos al pronto soccorso

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Un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta con violenza sulla costa marchigiana nella serata di martedì 21 luglio, causando notevoli disagi alla popolazione e danni materiali diffusi. La perturbazione ha colpito in modo particolare la fascia costiera, in particolare San Benedetto del Tronto, e i comuni dell’entroterra, e ha richiesto un rapido intervento dei servizi di emergenza locale per gestire le numerose chiamate di soccorso e mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite dalla tempesta di grandine.

La grandine e i danni sul territorio

Come riportato da Leggo, il fenomeno meteorologico ha raggiunto particolare intensità intorno alle 21:30, preceduto da un’intensa attività elettrica al largo di San Bendetto del Tronto.

In circa 15 minuti di fenomeni, chicchi di grandine di notevoli dimensioni hanno danneggiato veicoli, lucernari ed edifici a Grottammare, Acquaviva Picena e Ripatransone.

In parallelo, le associazioni di categoria del settore automobilistico hanno registrato gravi conseguenze anche lungo la rete autostradale, dove la rottura di cristalli e le ammaccature alle carrozzerie hanno causato ingenti danni per i conducenti sorpresi dai temporali.

In ques’ultimo caso la grandine ha investito le strade a scorrimento veloce lungo la A13, all’altezza di Ferrara.

L’emergenza sanitaria a San Benedetto del Tronto

L’impatto principale dell’evento si è concentrato a San Benedetto del Tronto, dove la rapida evoluzione delle condizioni atmosferiche ha colto di sorpresa molte persone all’aperto. Come riferito dal quotidiano Riviera Oggi, il presidio ospedaliero cittadino ha dovuto affrontare un afflusso straordinario di cittadini in cerca di cure immediate.

L’elevato numero di accessi concentrati in un lasso di tempo oltremodo ridotto ha generato momenti di forte tensione all’interno della struttura sanitaria, saturando temporaneamente la capacità di accoglienza delle sale d’attesa e prolungando le tempistiche per la prima assistenza.

Circa sessanta feriti assistiti in ospedale

Secondo i dati diffusi dalla direzione dell’Ast di Ascoli Piceno, il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna del Soccorso ha preso in carico 165 persone complessive nella sola serata di ieri.

Tra queste, circa 60 interventi hanno riguardato lesioni lacero-contuse provocate direttamente dall’impatto con i chicchi di ghiaccio. Sul posto sono intervenuti il sindaco e i responsabili della Protezione Civile per monitorare l’evoluzione della gestione dell’emergenza. Le cure fornite ai pazienti, giunti in gran parte con codici di bassa priorità, hanno permesso di stabilizzare la situazione progressivamente nel corso della notte.