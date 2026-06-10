Grandine e pioggia in Lombardia, il video della violenta ondata di maltempo tra Milano, Monza e Bergamo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ondata di maltempo sulla Lombardia: nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Brescia si sono verificati intensi temporali. Alcune zone sono state colpite dalla grandine e da forti raffiche di vento e pioggia. Una delle aree in cui la perturbazione si è scaricata con più violenza è quella dei territori di Legnano, Garbagnate Milanese e Cesate. Sono state una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa di via Messina.

Ondata di maltempo in Lombardia: grandine e pioggia a Milano, Bergamo e Monza

I vigili del fuoco di Milano, come riferito da una nota del comando, “dalle 16 circa stanno fronteggiando una improvvisa ondata di maltempo che sta interessando in particolare il perimetro intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate“.

A causa delle forti raffiche di vento sono state segnalate cadute di piante e cartellonistica. Inoltre ci sono alberi pericolanti.

Coinvolto anche il pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate, dove gli alberi spezzati hanno ostacolato il passaggio delle ambulanze.

Una delle grandinate più copiose si è abbattuta sulla città di Monza.

Salvata donna a Novate Milanese

I vigili del fuoco, con il nucleo Saf, hanno prestato soccorso a una motociclista a Novate Milanese, in via Brodolini. La donna è rimasta intrappolata tra i rami di un albero caduto. Le sue condizioni non sono gravi.

Segnalati anche danneggiamenti alla stazione di Carnate, dove alcuni treni hanno iniziato ad accumulare ritardi.

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha invitato la cittadinanza a non sostare nei parchi fino al termine della perturbazione.

Il primo cittadino ha inoltre reso noto che Parco Castello è stato chiuso per consentire le verifiche.

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Allagamenti nel Bresciano

Il fronte di maltempo ha colpito anche parte del territorio bresciano. La grandine è caduta in Franciacorta.

Nel comune di Ospitaletto, come riferito dal BresciaOggi, sono caduti chicchi grandi come palline da golf.

Anche la città e l’hinterland hanno avuto a che fare con grandinate. Segnalazioni sono giunte dai comuni di Rezzato, Bedizzole e Lonato. Ci sono stati allagamenti e alcune piante sono state sradicate.

Giovedì 11 giugno è previsto un netto miglioramento nel Nord Italia.