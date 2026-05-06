Grandine in Lombardia, colpiti Varesotto e aree tra Como e Brianza: a Cislago un fiume di ghiaccio in strada

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maltempo in Lombardia. Forti grandinate hanno interessato il Nord Italia, tra il Varesotto e il Novarese. Colpiti anche il basso Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di una supercella che ha portato piogge, anche a carattere temporalesco, e grandinate. Cislago è stata invasa dalla grandine, con un vero fiume di ghiaccio per le strade. Si tratta dell’ultima ondata di maltempo, secondo gli esperti, prima della “fiammata africana” che porterà, a partire dal Sud Italia, le temperature oltre i 30°C.

A Cislago un fiume di ghiaccio in strada

La pioggia in Lombardia si è presto trasformata in grandine. A partire dalle 14:30 di mercoledì 6 maggio, per le strade si è accumulato un fiume di ghiaccio. È accaduto a Cislago, dove la grandinata assomigliava più a una nevicata per la quantità di bianco accumulata al suolo.

Si tratta di un nubifragio che ha portato una grandinata tale da obbligare i residenti a spalare il ghiaccio come fosse neve. È stato necessario mettere in azione anche una ruspa per rimuovere gli accumuli. Lo ha spiegato il sindaco Stefano Calegari, che ha dovuto far intervenire un rimorchio sul quale caricare la grandine così da liberare zone della città come il sottopasso di via Veneto e l’incrocio di via Mazzini.

Una grandinata importante che ha creato disagi, ma non gravi come quelli avvenuti nel 2023, quando il 70-80% dei tetti delle abitazioni rimase danneggiato dai chicchi di ghiaccio.

Le zone colpite dalla grandinata

Per gli esperti, come Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese, si è trattato di un fronte temporalesco molto violento e localizzato. La formazione del ghiaccio all’interno delle nuvole temporalesche, spiega, è dovuta al movimento intenso della corrente d’aria ascensionale che si scontra con aria molto più fredda.

La stazione meteo più vicina a Cislago è quella di Lazzate (a 5 km), che ha segnalato la caduta di 30 mm d’acqua in circa un’ora.

Il nucleo temporalesco ha interessato una fascia molto più ampia rispetto a Cislago, ovvero tutta la zona nord-ovest lombarda. Ha coinvolto la provincia di Varese, ma anche le aree limitrofe tra Como, Monza e Brianza e l’hinterland milanese. È stata infatti segnalata grandine anche a Busto Arsizio, Saronno, Carbonate e Cogliate.

Previsioni di giovedì 7 maggio

Il meteo per i prossimi giorni prevede il graduale diradamento della nuvolosità. A partire da giovedì, infatti, il cielo tornerà a essere sereno o poco nuvoloso.

Per esempio, nella località di Cislago, le prossime ore saranno ancora interessate da pioggia, seppur debole. Al mattino il cielo sarà ancora nuvoloso, ma già nel pomeriggio si passerà a una parziale nuvolosità e verso sera le nubi saranno scarse.

Così anche a Como, Monza e Brianza: al momento risulta ancora l’allerta meteo, ma a partire da domani si andrà incontro a nubi sparse e a un cielo parzialmente nuvoloso. In crescita anche le temperature, che si avvicineranno nuovamente alla media stagionale.