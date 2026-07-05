Grandine in Veneto, il temporale provoca danni a città e campagne in provincia di Treviso: "Sembrava inverno"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La grandine ha sferzato all’improvviso e con violenza la provincia di Treviso in Veneto, con chicchi fino a 4 centimetri: alberi spogliati e allagamenti diffusi a Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo. “Sembrava neve, ora facciamo la conta dei danni” ha commentato la sindaca di Fontanelle. Vicinanza espressa anche da Luca Zaia alle famiglie e alle aziende agricole colpite.

Veneto, la grandine provoca danni

La violenta perturbazione ha attraversato nel pomeriggio di domenica 5 luglio diverse zone della provincia di Treviso, trasformando in pochi minuti strade, cortili e campagne in un paesaggio che ricordava l’inverno.

La cella temporalesca, sviluppatasi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ha colpito con particolare violenza i comuni di Fontanelle, San Polo di Piave, Gaiarine e Oderzo.

Dal cielo sono caduti chicchi di grandine di grosse dimensioni, accompagnati da pioggia intensa e da una forte attività elettrica, con numerosi fulmini registrati.

Treviso, chicchi enormi e alberi spogliati

Secondo le prime rilevazioni, a Fontanelle e a San Polo di Piave sono caduti chicchi di grandine con un diametro compreso tra i 3 e i 4 centimetri, un’intensità tale da spogliare completamente gli alberi delle foglie e da ricoprire il suolo con uno strato bianco simile alla neve.

Il fenomeno si è poi spostato verso Oderzo, dove per circa tre minuti si sono abbattuti chicchi di dimensioni più contenute, seguiti da una fase di pioggia abbondante.

In diversi punti del territorio si sono verificati allagamenti, con grondaie e tombini incapaci di smaltire in tempo la grande quantità d’acqua caduta in pochi minuti. I danni maggiori risultano concentrati sulle coltivazioni, in particolare vigneti e altre colture agricole tipiche della zona.

Le reazioni delle istituzioni

A commentare l’accaduto è stata per prima la sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, tra i centri più colpiti dal maltempo: “È stata una grandinata improvvisa, con chicchi anche grandi: sembrava neve” ha raccontato. “Ora purtroppo stiamo facendo la conta dei danni”.

Anche l’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere la propria vicinanza ai territori colpiti: “Il mio pensiero va alle famiglie, alle aziende agricole e a tutti coloro che stanno vivendo ore difficili, tra danni, preoccupazioni e disagi”.

La zona della Marca trevigiana, e in particolare l’area compresa tra Fontanelle, Oderzo e San Polo di Piave, non è nuova a fenomeni di questo tipo. Negli anni scorsi violente grandinate estive hanno più volte colpito la stessa fascia di territorio, causando danni ingenti alle produzioni agricole locali, dai vigneti ai seminativi.