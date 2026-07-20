Grandine si abbatte sull'Emilia-Romagna, il video dei "chicchi grandi come albicocche" nella zona di Piacenza

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Non c’è pace per l’agricoltura emiliana. Una violenta ondata di maltempo è tornata a colpire duramente la regione, abbattendosi la mattina di lunedì 20 luglio con particolare ferocia sulla bassa pianura di Piacenza, dove sono caduti "chicchi grandi come albicocche" secondo Confagricoltura. I danni al comparto agricolo sono ingenti, con intere coltivazioni letteralmente messe in ginocchio da una grandinata di straordinaria intensità. Disagi anche a Reggio Emilia e Mantova.

"Chicchi come albicocche"

La zona più colpita nel piacentino è quella del comune di Monticelli d’Ongina. A lanciare l’allarme è Confagricoltura Piacenza, che sta monitorando la situazione minuto dopo minuto per tracciare una prima e drammatica mappatura dei danni: "Chicchi grandi come albicocche hanno colpito campi di pomodoro, mais e le altre colture soprattutto nella zona di Monticelli d’Ongina", segnala l’associazione degli imprenditori agricoli.

Le immagini diffuse da Confagricoltura mostrano uno scenario desolante: i campi appaiono completamente devastati, ricoperti da un fitto tappeto bianco di grandine che ha raso al suolo le piantine e compromesso i raccolti stagionali.

Il terzo evento estremo da giugno a Piacenza

Per il territorio piacentino si tratta dell’ennesimo duro colpo in una stagione che si sta rivelando catastrofica dal punto di vista climatico. Solo pochi giorni fa la provincia era stata parzialmente risparmiata dalla perturbazione che aveva devastato il modenese e il reggiano, ma questa mattina la tregua è finita.

"Non c’è pace nei campi, si tratta del terzo fenomeno estremo da inizio giugno. Una campagna davvero difficile", recita la nota amara di Confagricoltura Piacenza.

Nelle prossime ore, una volta terminata la ricognizione sul territorio, Confagricoltura Piacenza renderà nota la stima complessiva dei danni economici subiti dalle aziende associate.

La perturbazione si sposta verso la costa, danni a Reggio Emilia

L’ondata temporalesca non ha risparmiato il resto della regione. Prima di spostarsi progressivamente verso la costa adriatica, il fronte del maltempo ha attraversato l’Emilia-Romagna colpendo con forti grandinate anche il Parmense e il Reggiano, aggravando una situazione già fortemente critica per le aziende agricole locali.

Proprio in provincia di Reggio Emilia, i chicchi di grandine sono arrivati a 10 centimetri di diametro, secondo Cia, l’associazione di agricoltori italiani della provincia. Il temporale ha colpito le zone tra Luzzara, Reggiolo, Rolo, Suzzara e Palidano tra le 7:30 e le 7:50, tra pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Sono in corso accertamenti per valutare gli eventuali danni sui veicoli, oltre a strutture varie e agricoltura già in ginocchio in queste settimane per il maltempo.

Danni nella provincia di Mantova

Danni anche a Gonzata, in provincia di Mantova: