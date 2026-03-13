Grate tagliate e rubinetteria razziata da una villetta di Misilmeri, due donne e un uomo arrestati
Tre persone arrestate a Misilmeri per furto aggravato: sorprese dai Carabinieri mentre smontavano rubinetteria da una villetta.
Nelle scorse ore sono stati eseguiti tre arresti a Misilmeri, dove due donne e un uomo sono stati fermati per furto aggravato all’interno di una villetta. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso ai militari di sorprendere i sospetti mentre erano intenti a smontare la rubinetteria dell’abitazione di un pensionato palermitano.
Il blitz dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nelle scorse ore a Misilmeri. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione al 112. Giunti sul posto, hanno trovato tre persone – due donne e un uomo, tutti residenti a Belmonte e già noti alle forze dell’ordine – all’interno di una villetta privata.
Il tentativo di furto e l’arresto in flagranza
I Carabinieri hanno sorpreso il gruppo proprio mentre era intento a commettere il furto. I tre avevano appena smontato la rubinetteria dai sanitari dell’immobile, di proprietà di un pensionato originario di Palermo. Per accedere all’abitazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sospetti avevano tagliato le grate di una finestra, utilizzando strumenti da scasso.
La perquisizione e il sequestro degli strumenti da scasso
Durante la successiva perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto nell’auto in uso ai fermati due borse contenenti diversi strumenti da scasso, ritenuti utili per l’effrazione e il furto. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.
Le misure cautelari e la posizione degli indagati
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari differenziate: per la 24enne è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il 29enne gli arresti domiciliari, mentre per la 30enne è stato imposto l’obbligo di dimora. Tutti e tre sono, al momento, indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento.
