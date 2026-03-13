Grate tagliate e rubinetteria razziata da una villetta di Misilmeri, due donne e un uomo arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nelle scorse ore sono stati eseguiti tre arresti a Misilmeri, dove due donne e un uomo sono stati fermati per furto aggravato all’interno di una villetta. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso ai militari di sorprendere i sospetti mentre erano intenti a smontare la rubinetteria dell’abitazione di un pensionato palermitano.

Il blitz dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nelle scorse ore a Misilmeri. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione al 112. Giunti sul posto, hanno trovato tre persone – due donne e un uomo, tutti residenti a Belmonte e già noti alle forze dell’ordine – all’interno di una villetta privata.

Il tentativo di furto e l’arresto in flagranza

I Carabinieri hanno sorpreso il gruppo proprio mentre era intento a commettere il furto. I tre avevano appena smontato la rubinetteria dai sanitari dell’immobile, di proprietà di un pensionato originario di Palermo. Per accedere all’abitazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sospetti avevano tagliato le grate di una finestra, utilizzando strumenti da scasso.

La perquisizione e il sequestro degli strumenti da scasso

Durante la successiva perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto nell’auto in uso ai fermati due borse contenenti diversi strumenti da scasso, ritenuti utili per l’effrazione e il furto. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari differenziate: per la 24enne è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il 29enne gli arresti domiciliari, mentre per la 30enne è stato imposto l’obbligo di dimora. Tutti e tre sono, al momento, indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento.

IPA