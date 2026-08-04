Gratta e Vinci, 100 mila euro con un biglietto da 10 a Pescara, quanto incassa il tabaccaio

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Vincita a Pescara. Un fortunato giocatore ha guadagnato 100 mila euro acquistando un Gratta e Vinci Numerissimi in una ricevitoria di viale Gugliemo Marconi, a fronte di una spesa di 10 euro. La commessa della tabaccheria ha raccontato che il vincitore ha subito chiesto la riscossione del premio, che però è prenotabile in banca dato l’importo. Inoltre, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci: quindi, appena 80 centesimi.

Gratta e vinci da 100 mila euro, quante possibilità c’erano

Secondo quanto raccontato da Agimeg, il biglietto del concorso Numerissimi mette in palio proprio una vincita massima di 2 milioni di euro.

Ci sono due giochi: nel primo, Super Numerissimi, bisogna grattare tutti i Numeri Vincenti compresi i quattro bonus (due Bonus x2 e 2 Bonus x5) e poi grattare in ogni Giocata solo i numeri corrispondenti ai Numeri vincenti. Se si completano una o più giocate si vince il premio indicato e se nella giocata completata si trova uno dei numeri Bonus x2 o Bonus x5 si vince 2 o 5 volte il premio indicato.

Nel secondo gioco invece basta trovare due importi uguali per vincere il premio indicato.

Questi i premi in palio:

2 milioni di euro

100 mila euro

30 mila euro

10 mila euro

5 mila euro

3 mila euro

1000 euro

500 euro

300 euro

100 euro

50 euro

30 euro

15 euro

Per portarsi a casa i 2 milioni di euro bisogna essere più che fortunati: c’è una possibilità su 8.640.000 di tagliandi.

Quanto incassa davvero un tabaccaio quando vende un Gratta e Vinci

Ma dopo una vincita del genere quanto incassa chi ha venduto il biglietto?

Praticamente nulla relativo al tagliando fortunato: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede che il tabaccaio percepisca un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Nel caso del biglietto da 5 milioni di euro, costato 10 euro, il guadagno lordo per il rivenditore è stato quindi pari a 0,80 euro.

Il compenso del tabaccaio non dipende dall’esito del biglietto.

Ciò significa che, anche in presenza di una vincita milionaria, la ricevitoria non riceve alcuna percentuale aggiuntiva sul premio incassato dal giocatore.

L’unico ricavo per il rivenditore resta quello legato alla vendita del tagliando stesso, a meno che il fortunato non decida di regalare qualcosa a chi gli ha dato il biglietto.

Come funziona il sistema degli aggi sulle lotterie istantanee

Il sistema degli aggi premia soprattutto la vendita dei tagliandi di importo più elevato.

Un Gratta e Vinci da 20 euro, ad esempio, garantisce al tabaccaio un guadagno doppio rispetto a uno da 10 euro.

Il guadagno di una tabaccheria non dipende soltanto dalla quantità di biglietti venduti, ma soprattutto dal loro valore nominale.

Gli aggi percepiti dai rivenditori sono esenti da IVA e rappresentano una delle entrate collegate all’attività di ricevitoria, insieme alla vendita di altri prodotti e servizi autorizzati.