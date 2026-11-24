Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Doppia maxi vincita in Toscana dove è stato vinto un milione di euro con i Gratta e Vinci: qualcuno ha grattato una schedina da 5 euro del gioco “Doppia sfida” ad Arezzo, assicurandosi 500mila euro. L’altro mezzo milione è stato vinto ad Arcidosso, in provincia di Grosseto. In questo caso il fortunato ha grattato un tagliando della serie “Color Puzzle 5€”.

Gratta e Vinci, 500mila euro vinti sia ad Arezzo sia ad Arcidosso

La vincita di Arezzo, come riporta Today, è avvenuta lo scorso 11 novembre, nella tabaccheria “Veneto” di Alessandra Sgrevi, dove è stata acquistata la bolletta del gioco “Doppia sfida”. Ignota l’identità della persona che ha messo le mani sul tesoro.

L’altro mezzo milione se lo è messo in tasca una donna che ha acquistato ad Arcidosso nel corso della mattinata del 24 novembre al costo di 5 euro un tagliando “Color Puzzle 5€” presso la tabaccheria “Non solo Tabacchi” sita in corso Toscana 84.

ANSA

Le probabilità di vincita ai giochi “Color Puzzle 5€” e “Doppia sfida”

La probabilità di vincita media al Gratta e Vinci, come stabilito dalla legge, è pari a 1 giocata vincente ogni 3,35. Per quanto riguarda il gioco “Doppia sfida”, c’è un biglietto da 500.000 euro ogni 8.640.000 tagliandi. Quello da 10.000 euro è presente ogni 360.000 schedine. Quello da 1.000 euro lo si trova ogni 15.000 biglietti. Man mano che i premi calano, aumenta la possibilità di ottenere denaro, seppur con una cifra ridotta.

Spostandosi sul “Color Puzzle 5€”, ogni 11.280.000 biglietti ce ne è uno dal valore di 500.000 euro. Ogni 2.820.000 giocate ce ne è uno da 50.000 euro. Ogni 705.000 tagliandi c’è una scheda da 10.000 euro. Anche in questo gioco, come per il “Doppia Sfida”, più scendono i premi e più si ha la probabilità di vincere.

Le vincite della scorsa settimana

La scorsa settimana, al Gratta e Vinci, sono stati vinti 500mila euro in Puglia con il gioco “20X”. Da segnalare anche la doppia vincita in Piemonte da mezzo milione di euro ai giochi “Miliardario” e “Numerissimi”. Ma i premi più considerevoli sono stati ritirati nelle Marche, dove sono stati vinti ben 2 milioni di euro ai “Giochi di Natale”, e in Lombardia, dove la persona fortunata si è messa in tasca 1.768.625 euro con il “Turista per sempre”.