Gratta e Vinci da 10 milioni di euro a Cosenza è un falso creato con due "perdenti", 50enne accusato di truffa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aveva reclamato una vincita di oltre 10 milioni di euro al Gratta e Vinci, ma si trattava di un falso biglietto. Per questo un uomo di 50 anni della provincia di Cosenza è finito a processo a Roma con l’accusa di tentata truffa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe assemblato insieme due diversi biglietti, originariamente perdenti, per realizzare un tagliando che risultasse vincente. Ma è bastato un semplice controllo per far emergere il tentativo di raggiro.

Gratta e Vinci da 10 milioni di euro, ma è un falso

Si presenta all’ufficio premi di Lotterie nazionali srl a Roma per riscuotere una vincita milionaria al Gratta e Vinci.

E esibisce un biglietto della serie “il Miliardario maxi” con il quale reclama una vincita di oltre 10 milioni di euro.

ANSA

Peccato però che il biglietto è falso, realizzato con il “taglia e cuci” di due diversi tagliandi perdenti.

50enne di Cosenza accusato di truffa

La vicenda, riportata dal Messaggero, risale al 22 agosto 2019. Protagonista un uomo di 50 anni della provincia di Cosenza, ora accusato di tentata truffa.

Denunciato dopo il tentativo di raggiro, sono scattate le indagini che si sono concluse con il rinvio a giudizio. E ieri, 7 ottobre, è iniziato al tribunale di Roma il processo a suo carico.

Il falso realizzato unendo due biglietti perdenti

Il tentativo di truffa è stato subito scoperto grazie a un semplice controllo effettuato dal personale al momento dell’esibizione del biglietto.

Secondo quanto ricostruito, il finto tagliando presentava infatti uno strappo in senso orizzontale e parti unite con il nastro adesivo.

Non solo, a far scattare l’allarme anche il fatto che quella vincita da 10 milioni non è prevista tra i premi totali realizzabili con quella serie di Gratta e Vinci.

Secondo l’accusa, il falso biglietto vincente sarebbe stato realizzato con il “taglia e cuci” di due biglietti.

Il 50enne avrebbe assemblato due diversi biglietti perdenti per ricavarne uno fittiziamente vincente.