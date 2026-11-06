Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Esplosione di gioia a Monza. Un fortunato giocatore ha portato a casa 2 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci Super Numerissimi in una tabaccheria. Il neo Paperone aveva comprato un biglietto da 10 euro. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i titolari della tabaccheria percepiscono un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci: quindi, appena 80 centesimi.

Gratta e vinci da 2 milioni di euro, come funziona il Super Numerissimi

Il Super Numerissimi è una delle lotterie istantanee più amate dai giocatori (disponibile sia in formato cartaceo in ricevitoria che online) caratterizzata da un costo di 10 euro a biglietto e da una ricca struttura di premi che arrivano fino a un massimo di 2 milioni di euro.

Il regolamento ufficiale prevede due distinti giochi all’interno dello stesso tagliando:

Gioco 1 : il giocatore deve scoprire i Numeri Vincenti – inclusi i preziosi box Bonus X2 e Bonus X5 – e confrontarli con quelli presenti nelle diverse sezioni denominate Giocate. Se all’interno di una stessa giocata si completano tutti i numeri presenti, ci si aggiudica il premio indicato. La vincita raddoppia o quintuplica qualora tra i numeri della giocata vincente compaia rispettivamente un moltiplicatore Bonus X2 o Bonus X5

: il giocatore deve scoprire i Numeri Vincenti – inclusi i preziosi box Bonus X2 e Bonus X5 – e confrontarli con quelli presenti nelle diverse sezioni denominate Giocate. Se all’interno di una stessa giocata si completano tutti i numeri presenti, ci si aggiudica il premio indicato. La vincita o qualora tra i numeri della giocata vincente compaia rispettivamente un moltiplicatore Bonus X2 o Bonus X5 Gioco 2: è una sezione bonus basata sulla ricerca di importi identici. Se grattando le aree dedicate si rinvengono due importi uguali, si vince quella specifica somma.

Le probabilità generali di vincita di importi superiori al costo della giocata sono fissate in media a 1 biglietto ogni 7,69, mentre il premio massimo milionario richiede una probabilità statistica di 1 ogni 8.640.000 tagliandi.

Quanto incassa davvero un tabaccaio quando vende un Gratta e Vinci

Ma dopo una vincita del genere quanto incassa chi ha venduto il biglietto?

Praticamente nulla relativo al tagliando fortunato: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede che il tabaccaio percepisca un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Nel caso del biglietto da 2 milioni di euro, costato 10 euro, il guadagno lordo per il rivenditore è stato quindi pari a 0,80 euro.

Il compenso del tabaccaio non dipende dall’esito del biglietto. L’unico ricavo per il rivenditore resta quello legato alla vendita del tagliando stesso, a meno che il fortunato non decida di regalare qualcosa a chi gli ha dato il biglietto.

Come funziona il sistema degli aggi sulle lotterie istantanee

Il sistema degli aggi premia soprattutto la vendita dei tagliandi di importo più elevato.

Un Gratta e Vinci da 10 euro, ad esempio, garantisce al tabaccaio un guadagno doppio rispetto a uno da 5 euro.

Il guadagno di una tabaccheria non dipende soltanto dalla quantità di biglietti venduti, ma soprattutto dal loro valore nominale.

Gli aggi percepiti dai rivenditori sono esenti da IVA e rappresentano una delle entrate collegate all’attività di ricevitoria, insieme alla vendita di altri prodotti e servizi autorizzati.