Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Veggiano, quanto incassa davvero il tabaccaio che l'ha venduto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vincita milionaria a Veggiano, in provincia di Padova. Un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 2 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci Doppia Sfida Super da 10 euro. La vincita è stata registrata a fine aprile, ma la notizia è stata ufficializzata soltanto nei giorni successivi. Il tagliando vincente è stato acquistato nella tabaccheria Da Gianni, diventata rapidamente meta di curiosi e giocatori dopo la diffusione della notizia. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Gratta e vinci da 2 milioni, chi ha vinto

Secondo quanto raccontato da PadovaOggi, il vincitore sarebbe un uomo italiano tra i 30 e i 35 anni, non residente a Veggiano ma di passaggio nella zona.

Dopo aver scoperto la vincita, avrebbe ringraziato il titolare della rivendita prima di allontanarsi.

Il titolare della tabaccheria, Christian Rigoni, ha descritto così il momento della scoperta: “È stata una emozione vedere gli occhi lucidi di questo ragazzo”.

Ha spiegato che, fino a oggi, aveva registrato soltanto vincite minori.

Dopo la diffusione della notizia, nel punto vendita si è registrato un aumento del volume di gioco.

Una situazione frequente dopo le vincite importanti, soprattutto nei piccoli centri, dove la notizia si diffonde rapidamente e molti clienti sperano di replicare la fortuna del vincitore.

Christian Rigoni ha raccontato di non aspettarsi alcuna ricompensa economica dal giocatore: “La sua stretta di mano e i suoi occhi compiaciuti sono già tanto. In fin dei conti io non ho fatto nulla di speciale”.

Quanto incassa davvero un tabaccaio quando vende un Gratta e Vinci

Dopo una vincita milionaria, molti pensano che il rivenditore possa ottenere una percentuale sul premio vinto dal cliente, ma in realtà il sistema funziona in modo diverso.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Nel caso del tagliando Doppia Sfida Super da 10 euro acquistato a Veggiano, il guadagno lordo per il rivenditore sarebbe quindi pari a 80 centesimi.

Il compenso del tabaccaio non dipende dall’esito del biglietto.

Questo significa che, anche in presenza di una vincita da 2 milioni di euro, la ricevitoria non riceve alcuna percentuale aggiuntiva sul premio incassato dal giocatore.

L’unico ricavo per il rivenditore resta quello legato alla vendita del tagliando stesso.

Come funziona il sistema degli aggi sulle lotterie istantanee

Il sistema degli aggi premia soprattutto la vendita dei tagliandi di importo più elevato.

Un Gratta e Vinci da 20 euro, ad esempio, garantisce al tabaccaio un guadagno doppio rispetto a uno da 10 euro.

Il guadagno di una tabaccheria non dipende soltanto dalla quantità di biglietti venduti, ma soprattutto dal loro valore nominale.

Gli aggi percepiti dai rivenditori sono esenti da IVA e rappresentano una delle entrate collegate all’attività di ricevitoria, insieme alla vendita di altri prodotti e servizi autorizzati.