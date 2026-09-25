Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Esplosione di gioia a Noventa Padovana. Un fortunato giocatore ha portato a casa 5 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci Maxi Miliardario in una tabaccheria. Il neo Paperone aveva acquistato due biglietti da 20 euro, vincendone anche 50 al primo tentativo, ha raccontato il titolare Manuel Favaretto. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci: quindi, appena 1,60 euro.

Gratta e vinci da 5 milioni di euro, come funziona il Maxi Miliardario

Il Maxi Miliardario è un Gratta e Vinci che costa 20 euro, sono presenti i Numeri Vincenti e numerose Giocate: se tra i numeri scoperti nelle giocate compare uno dei numeri vincenti, si vince il premio indicato.

Nel tagliando è presente anche l’area Maxi Bonus: se uno dei numeri indicati in questa sezione compare tra I tuoi numeri, il premio associato viene moltiplicato per 2, 5, 10 oppure 20 volte.

La meccanica principale prevede il confronto tra I tuoi numeri e Numeri vincenti: se uno o più numeri coincidono, si ottiene il premio corrispondente oppure la somma dei premi indicati.

Nel corso della giocata possono inoltre comparire alcuni simboli speciali che assegnano direttamente premi prestabiliti.

In particolare è possibile vincere 100 euro, 200 euro, 500 euro o mille euro, mentre un simbolo dedicato consente di ottenere tutti i premi presenti nell’area di gioco.

Quanto incassa davvero un tabaccaio quando vende un Gratta e Vinci

Ma dopo una vincita del genere quanto incassa chi ha venduto il biglietto?

Praticamente nulla relativo al tagliando fortunato: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede che il tabaccaio percepisca un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Nel caso del biglietto da 5 milioni di euro, costato 20 euro, il guadagno lordo per il rivenditore è stato quindi pari a 1,60 euro.

Il compenso del tabaccaio non dipende dall’esito del biglietto, come ricordato dallo stesso Manuel Favaretto, titolare della Tabaccheria di Noventa Padovana, al Mattino di Padova:

“Quando è entrato ha comprato un primo biglietto da 20 euro e ha giocato al SuperEnalotto. Lo ha grattato subito e ha vinto 50 euro. Ha deciso di tenersi 30 euro in tasca e di utilizzare i restanti 20 per acquistare un secondo biglietto dello stesso costo. Ed è stato proprio quel secondo Gratta e vinci a contenere il premio da 5 milioni. Grattandolo si è trovato davanti il numero vincente, il 13, ha smesso di grattare il resto del biglietto. Ha avuto la conferma della vincita milionaria ed era ancora incredulo: mi ha abbracciato e subito dopo mi ha chiesto quali fossero le modalità per ritirare il premio. L’ho indirizzato in banca. Ho impresso nella mia mente il suo sorriso quando ha compreso e avuto la sicurezza della vincita. Vendo circa cento Gratta e Vinci al giorno. Il guadagno lordo è dell’8% del costo del biglietto. Non degli importi vinti“.

L’unico ricavo per il rivenditore resta quello legato alla vendita del tagliando stesso, a meno che il fortunato non decida di regalare qualcosa a chi gli ha dato il biglietto.

Come funziona il sistema degli aggi sulle lotterie istantanee

Il sistema degli aggi premia soprattutto la vendita dei tagliandi di importo più elevato.

Un Gratta e Vinci da 20 euro, ad esempio, garantisce al tabaccaio un guadagno doppio rispetto a uno da 10 euro.

Il guadagno di una tabaccheria non dipende soltanto dalla quantità di biglietti venduti, ma soprattutto dal loro valore nominale.

Gli aggi percepiti dai rivenditori sono esenti da IVA e rappresentano una delle entrate collegate all’attività di ricevitoria, insieme alla vendita di altri prodotti e servizi autorizzati.